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СФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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14:27 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/sotsfond-1965193826.html
СФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим в Курской области
СФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
СФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим в Курской области
Социальный фонд России создал рабочую группу по оказанию социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при нападении ВСУ на Курскую область, сообщает сайт РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:27
2024-08-09T14:27
россия
курская область
сергей чирков
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Социальный фонд России создал рабочую группу по оказанию социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при нападении ВСУ на Курскую область, сообщает сайт фонда. &quot;Фондом создана рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим и их близким. Всем, кто вынужденно покинул приграничные районы Курской области, оперативно будут оказаны все положенные меры поддержки&quot;, - приводятся в сообщении слова председателя фонда Сергея Чиркова.Он выразил глубокое сочувствие пострадавшим и семьям погибших и отметил, что им будут оперативно оказаны меры поддержки, осуществляемые фондом. Чирков поручил выплатить все положенные населению пенсии и пособия, а также организовать консультирование граждан в пунктах временного размещения. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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россия, курская область, сергей чирков, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Сергей Чирков, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим в Курской области

Соцфонд России создал рабочую группу для помощи пострадавшим в Курской области

© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Отделение Социального фонда России
Отделение Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Отделение Социального фонда России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Социальный фонд России создал рабочую группу по оказанию социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при нападении ВСУ на Курскую область, сообщает сайт фонда.
«

"Фондом создана рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим и их близким. Всем, кто вынужденно покинул приграничные районы Курской области, оперативно будут оказаны все положенные меры поддержки", - приводятся в сообщении слова председателя фонда Сергея Чиркова.

Он выразил глубокое сочувствие пострадавшим и семьям погибших и отметил, что им будут оперативно оказаны меры поддержки, осуществляемые фондом. Чирков поручил выплатить все положенные населению пенсии и пособия, а также организовать консультирование граждан в пунктах временного размещения.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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