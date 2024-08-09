https://ria.ru/20240809/sotsfond-1965193826.html

СФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим в Курской области

СФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

СФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим в Курской области

Социальный фонд России создал рабочую группу по оказанию социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при нападении ВСУ на Курскую область, сообщает сайт РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:27

2024-08-09T14:27

2024-08-09T14:27

россия

курская область

сергей чирков

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Социальный фонд России создал рабочую группу по оказанию социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при нападении ВСУ на Курскую область, сообщает сайт фонда. "Фондом создана рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим и их близким. Всем, кто вынужденно покинул приграничные районы Курской области, оперативно будут оказаны все положенные меры поддержки", - приводятся в сообщении слова председателя фонда Сергея Чиркова.Он выразил глубокое сочувствие пострадавшим и семьям погибших и отметил, что им будут оперативно оказаны меры поддержки, осуществляемые фондом. Чирков поручил выплатить все положенные населению пенсии и пособия, а также организовать консультирование граждан в пунктах временного размещения. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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россия

курская область

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россия, курская область, сергей чирков, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины