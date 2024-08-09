https://ria.ru/20240809/sochi-1965189617.html
В Сочи задержали мужчин, стрелявших из окна многоквартирного дома
В Сочи задержали мужчин, стрелявших из окна многоквартирного дома - РИА Новости, 09.08.2024
В Сочи задержали мужчин, стрелявших из окна многоквартирного дома
Трое мужчин, которые стреляли из окна многоквартирного дома в Адлерском районе Сочи, задержаны, сообщили в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:19
2024-08-09T14:19
2024-08-09T14:26
происшествия
сочи
астрахань
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СОЧИ, 9 авг – РИА Новости. Трое мужчин, которые стреляли из окна многоквартирного дома в Адлерском районе Сочи, задержаны, сообщили в пресс-службе городского УВД. По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе из окна многоквартирного дома на улице Ленина поступило в полицию от очевидцев минувшей ночью. "По указанному адресу незамедлительно прибыли полицейские совместно с экипажем Росгвардии. Правоохранители задержали троих мужчин, предварительно, стрелявших в воздух: 35-летнего местного жителя, 34-летнего приезжего из Астрахани и 30-летнего краснодарца. На месте происшествия полицейские обнаружили два пистолета с патронами, а также обложку на служебное удостоверение с надписью "ФСБ России", - говорится в Telegram-канале сочинской полиции. Изъятые предметы направлены на экспертизу, по факту инцидента проводится проверка.
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происшествия, сочи, астрахань, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сочи, Астрахань, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Сочи задержали мужчин, стрелявших из окна многоквартирного дома
В Сочи задержали троих мужчин, стрелявших из окна многоквартирного дома