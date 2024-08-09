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Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 09.08.2024
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17:09 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/smolyaninov-1965249393.html
Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 09.08.2024
Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 48 тысяч рублей актера Артура Смольянинова* за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:09
2024-08-09T17:09
россия
москва
украина
артур смольянинов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 48 тысяч рублей актера Артура Смольянинова* за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Смольянинову* административное наказание в виде административного штрафа в размере 48 тыс рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен по статье КоАП о непредставлении или несвоевременном представлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов. Смольянинов* в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на актера уголовное дело (произошло ли это, ведомство не сообщало).* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
https://ria.ru/20240805/sud-1964191198.html
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россия, москва, украина, артур смольянинов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Украина, Артур Смольянинов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Смольянинова* оштрафовали на 48 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 48 тысяч рублей актера Артура Смольянинова* за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Смольянинову* административное наказание в виде административного штрафа в размере 48 тыс рублей", - рассказал собеседник агентства.
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Случай Смольянинова: как наказать предателя
9 января 2023, 08:00
Протокол был составлен по статье КоАП о непредставлении или несвоевременном представлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
Смольянинов* в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на актера уголовное дело (произошло ли это, ведомство не сообщало).
* Признан в России иноагентом
Журналист Илья Барабанов* на пикете в поддержку журналиста Олега Кашина* - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Суд оставил журналиста Барабанова* в списке иноагентов
5 августа, 15:20
 
РоссияМоскваУкраинаАртур СмольяниновАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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