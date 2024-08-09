https://ria.ru/20240809/smolyaninov-1965249393.html

Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 09.08.2024

Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 48 тысяч рублей актера Артура Смольянинова* за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:09

2024-08-09T17:09

2024-08-09T17:09

россия

москва

украина

артур смольянинов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 48 тысяч рублей актера Артура Смольянинова* за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Смольянинову* административное наказание в виде административного штрафа в размере 48 тыс рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен по статье КоАП о непредставлении или несвоевременном представлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов. Смольянинов* в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на актера уголовное дело (произошло ли это, ведомство не сообщало).* Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

https://ria.ru/20240805/sud-1964191198.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, украина, артур смольянинов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия