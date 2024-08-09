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Глава Курской области призвал не публиковать в соцсетях передвижение войск - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/smirnov-1965230061.html
Глава Курской области призвал не публиковать в соцсетях передвижение войск
Глава Курской области призвал не публиковать в соцсетях передвижение войск - РИА Новости, 09.08.2024
Глава Курской области призвал не публиковать в соцсетях передвижение войск
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал не публиковать в соцсетях работу ПВО и передвижение войск РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:06
2024-08-09T16:06
специальная военная операция на украине
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал не публиковать в соцсетях работу ПВО и передвижение войск РФ в своем Telegram-канале. "Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", - написал он. Смирнов подчеркнул, что цена беспечности интернет-пользователей, которые публикуют подобные вещи, – "жизни наших ребят, что бьются с врагом на курской земле". "Враг использует все технические средства, не помогайте ему получать информацию ещё и из отрытых источников", - подчеркнул он.
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Глава Курской области призвал не публиковать в соцсетях передвижение войск

Смирнов: не следует выкладывать в сети работу ПВО и передвижение ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал не публиковать в соцсетях работу ПВО и передвижение войск РФ в своем Telegram-канале.
"Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", - написал он.
Смирнов подчеркнул, что цена беспечности интернет-пользователей, которые публикуют подобные вещи, – "жизни наших ребят, что бьются с врагом на курской земле".
"Враг использует все технические средства, не помогайте ему получать информацию ещё и из отрытых источников", - подчеркнул он.
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Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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