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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 09.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T01:26

2024-08-09T01:26

2024-08-09T01:31

днепропетровск

в мире

вооруженные силы украины

россия

днепр (город)

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Днепре (украинское название Днепропетровска – ред.) слышно повторные звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала.Первые сообщения о взрывах поступили в 0.36 по мск. Другие подробности не приводятсяУдары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

днепропетровск

россия

днепр (город)

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днепропетровск, в мире, вооруженные силы украины, россия, днепр (город)