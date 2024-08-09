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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 09.08.2024
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01:26 09.08.2024 (обновлено: 01:31 09.08.2024) дополняется ...
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 09.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:26
2024-08-09T01:31
днепропетровск
в мире
вооруженные силы украины
россия
днепр (город)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Днепре (украинское название Днепропетровска – ред.) слышно повторные звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала.Первые сообщения о взрывах поступили в 0.36 по мск. Другие подробности не приводятсяУдары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
днепропетровск
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РИА Новости
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днепропетровск, в мире, вооруженные силы украины, россия, днепр (город)
Днепропетровск, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепр (город)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
«
"В Днепре (украинское название Днепропетровска – ред.) слышно повторные звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала.
Первые сообщения о взрывах поступили в 0.36 по мск. Другие подробности не приводятся
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2024Посмотреть
 
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