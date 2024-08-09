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СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
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12:41 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/sk-1965153890.html
СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ
СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ
Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении наемников из Финляндии и Грузии, воевавших на стороне ВСУ и виновных в гибели мирных жителей... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:41
2024-08-09T12:41
в мире
финляндия
грузия
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении наемников из Финляндии и Грузии, воевавших на стороне ВСУ и виновных в гибели мирных жителей Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства. "Завершено расследование еще ряда уголовных дел: в отношении гражданина Финляндии – Аримы Рику, граждан Грузии – Петриашвили Нодара и Хецуриани Алеко. Все они за денежное вознаграждение участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, которые привели к гибели мирного населения и разрушению гражданских объектов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/rozysk-1931647387.html
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в мире, финляндия, грузия, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Финляндия, Грузия, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ

СК: завершено расследование дел наемников, воевавших на стороне ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении наемников из Финляндии и Грузии, воевавших на стороне ВСУ и виновных в гибели мирных жителей Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.
"Завершено расследование еще ряда уголовных дел: в отношении гражданина Финляндии – Аримы Рику, граждан Грузии – Петриашвили Нодара и Хецуриани Алеко. Все они за денежное вознаграждение участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, которые привели к гибели мирного населения и разрушению гражданских объектов", - говорится в сообщении.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России
7 марта, 10:43
 
В миреФинляндияГрузияРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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