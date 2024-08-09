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СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ
СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ
Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении наемников из Финляндии и Грузии, воевавших на стороне ВСУ и виновных в гибели мирных жителей... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:41
2024-08-09T12:41
2024-08-09T12:41
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении наемников из Финляндии и Грузии, воевавших на стороне ВСУ и виновных в гибели мирных жителей Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства. "Завершено расследование еще ряда уголовных дел: в отношении гражданина Финляндии – Аримы Рику, граждан Грузии – Петриашвили Нодара и Хецуриани Алеко. Все они за денежное вознаграждение участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, которые привели к гибели мирного населения и разрушению гражданских объектов", - говорится в сообщении.
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в мире, финляндия, грузия, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Финляндия, Грузия, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ
СК: завершено расследование дел наемников, воевавших на стороне ВСУ