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СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ

СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

СК завершил расследование в отношении наемников, воевавших на стороне ВСУ

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении наемников из Финляндии и Грузии, воевавших на стороне ВСУ и виновных в гибели мирных жителей... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:41

2024-08-09T12:41

2024-08-09T12:41

в мире

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россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении наемников из Финляндии и Грузии, воевавших на стороне ВСУ и виновных в гибели мирных жителей Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства. "Завершено расследование еще ряда уголовных дел: в отношении гражданина Финляндии – Аримы Рику, граждан Грузии – Петриашвили Нодара и Хецуриани Алеко. Все они за денежное вознаграждение участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, которые привели к гибели мирного населения и разрушению гражданских объектов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/rozysk-1931647387.html

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в мире, финляндия, грузия, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)