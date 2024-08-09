https://ria.ru/20240809/shvejtsarija-1965281866.html

В МИД Швейцарии заявили, что следят за развитием ситуации в Курской области

В МИД Швейцарии заявили, что следят за развитием ситуации в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

В МИД Швейцарии заявили, что следят за развитием ситуации в Курской области

Швейцария внимательно следит за развитием ситуации в Курской области и поддерживает контакты со своими посольствами в Киеве и Москве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:28

2024-08-09T19:28

2024-08-09T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

швейцария

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

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ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости. Швейцария внимательно следит за развитием ситуации в Курской области и поддерживает контакты со своими посольствами в Киеве и Москве, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива. "Швейцария следит за развитием ситуации на месте (в Курской области – ред.) и находится в контакте со своими посольствами в Москве и Киеве... Все стороны обязаны строго соблюдать международное право, в частности международное гуманитарное право и права человека", - сказал он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html

https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

курская область

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в мире, курская область, россия, швейцария, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины