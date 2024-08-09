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При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.08.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, его доставили в районную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:48

2024-08-09T19:48

2024-08-09T20:01

шебекино

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, его доставили в районную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вновь обстрелян город Шебекино. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу", - написал он.Гладков добавил, что различные повреждения выявлены в четырех частных домах: выбиты окна, посечены фасады, повреждены надворные постройки и заборы. Также на территории одного из домов повреждены три мотоцикла.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, происшествия