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При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 09.08.2024 (обновлено: 20:01 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/shebekino-1965284974.html
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.08.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, его доставили в районную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:48
2024-08-09T20:01
шебекино
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, его доставили в районную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вновь обстрелян город Шебекино. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу", - написал он.Гладков добавил, что различные повреждения выявлены в четырех частных домах: выбиты окна, посечены фасады, повреждены надворные постройки и заборы. Также на территории одного из домов повреждены три мотоцикла.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, его доставили в районную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Вновь обстрелян город Шебекино. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу", - написал он.
Гладков добавил, что различные повреждения выявлены в четырех частных домах: выбиты окна, посечены фасады, повреждены надворные постройки и заборы. Также на территории одного из домов повреждены три мотоцикла.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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