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При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.08.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, его доставили в районную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:48
2024-08-09T19:48
2024-08-09T20:01
шебекино
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белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, его доставили в районную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вновь обстрелян город Шебекино. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу", - написал он.Гладков добавил, что различные повреждения выявлены в четырех частных домах: выбиты окна, посечены фасады, повреждены надворные постройки и заборы. Также на территории одного из домов повреждены три мотоцикла.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Шебекино, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель