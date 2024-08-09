https://ria.ru/20240809/shebekino-1965100541.html

В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому

В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому - РИА Новости, 09.08.2024

В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому

Четыре дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино, произошел пожар в нескольких квартирах, за медицинской помощью никто не обращался, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T07:57

2024-08-09T07:57

2024-08-09T10:03

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино, произошел пожар в нескольких квартирах, за медицинской помощью никто не обращался, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах", - написал он.Подчеркивается, что сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. В настоящее время информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240808/obstrel-1965024533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, происшествия