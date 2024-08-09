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В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому
В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому - РИА Новости, 09.08.2024
В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому
Четыре дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино, произошел пожар в нескольких квартирах, за медицинской помощью никто не обращался, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:57
2024-08-09T07:57
2024-08-09T10:03
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино, произошел пожар в нескольких квартирах, за медицинской помощью никто не обращался, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах", - написал он.Подчеркивается, что сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. В настоящее время информация о последствиях уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия
В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому
В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому, произошел пожар