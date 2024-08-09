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В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому - РИА Новости, 09.08.2024
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07:57 09.08.2024 (обновлено: 10:03 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/shebekino-1965100541.html
В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому
В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому - РИА Новости, 09.08.2024
В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому
Четыре дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино, произошел пожар в нескольких квартирах, за медицинской помощью никто не обращался, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:57
2024-08-09T10:03
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино, произошел пожар в нескольких квартирах, за медицинской помощью никто не обращался, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах", - написал он.Подчеркивается, что сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. В настоящее время информация о последствиях уточняется.
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шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия
В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому

В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому, произошел пожар

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области. 9 августа 2024
Последствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области. 9 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино, произошел пожар в нескольких квартирах, за медицинской помощью никто не обращался, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах", - написал он.
Подчеркивается, что сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. В настоящее время информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествия
 
 
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