https://ria.ru/20240809/shapsha-1965258693.html

Шапша: все социально значимые услуги в регионе доступны в электронном виде

Шапша: все социально значимые услуги в регионе доступны в электронном виде - РИА Новости, 09.08.2024

Шапша: все социально значимые услуги в регионе доступны в электронном виде

Все социально значимые услуги в Калужской области переведены в электронный вид и оказываются через сервис "Госуслуги", сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:45

2024-08-09T17:45

2024-08-09T17:45

калужская область

калуга

владислав шапша

максут шадаев

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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КАЛУГА, 9 авг – РИА Новости. Все социально значимые услуги в Калужской области переведены в электронный вид и оказываются через сервис "Госуслуги", сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным правительства Калужской области, в пятницу в Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Владислав Шапша приветствовали участников пленарного заседания V Всероссийского форума "Цифровая эволюция". Приветствуя участников форума, Максут Шадаев подчеркнул значимость данной площадки и значение предлагаемых регионами решений в разработке федеральных проектов. Министр и глава региона осмотрели специализированную выставку цифровых проектов. Ведущие отечественные и калужские компании представили на ней инновационные решения – платформу для дистанционного мониторинга здоровья, интеллектуальную систему видеонаблюдения, программно-аппаратный комплекс гиперконвергентной инфраструктуры, телеметрическую охранно-сервисную систему, технологии для цифровизации общественного транспорта. "Говоря о значении цифровизации для нашего региона, Владислав Шапша подчеркнул, что в настоящее время в Калужской области все социально значимые услуги переведены в электронный вид и оказываются через сервис госуслуг", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор рассказал, что в Калужской области сейчас осваивают новое для региона направление в ИТ. "Мы перерабатываем внутренние процессы оказания государственных услуг в соответствие с жизненными ситуациями. Рассчитываем, что это улучшит и упростит получение госуслуг, станет более понятным для граждан, более востребованным", - отметил Владислав Шапша. В пятницу также состоялась церемония подписания соглашения об информационном взаимодействии между правительством Калужской области и Росимуществом. Стороны намерены сотрудничать по вопросам цифровизации процессов управления и распоряжения государственным имуществом, находящимся на территории Калужской области, проинформировали в областном правительстве.

https://ria.ru/20240729/sotskontrakty-1962729249.html

https://ria.ru/20240725/shapsha-1962024256.html

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калуга, владислав шапша, максут шадаев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)