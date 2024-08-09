Рейтинг@Mail.ru
Шапша: все социально значимые услуги в регионе доступны в электронном виде - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:45 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/shapsha-1965258693.html
Шапша: все социально значимые услуги в регионе доступны в электронном виде
Шапша: все социально значимые услуги в регионе доступны в электронном виде - РИА Новости, 09.08.2024
Шапша: все социально значимые услуги в регионе доступны в электронном виде
Все социально значимые услуги в Калужской области переведены в электронный вид и оказываются через сервис "Госуслуги", сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:45
2024-08-09T17:45
калужская область
калуга
владислав шапша
максут шадаев
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2bc11d887b83957398995ce06d4f2237.jpg
КАЛУГА, 9 авг – РИА Новости. Все социально значимые услуги в Калужской области переведены в электронный вид и оказываются через сервис "Госуслуги", сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным правительства Калужской области, в пятницу в Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Владислав Шапша приветствовали участников пленарного заседания V Всероссийского форума "Цифровая эволюция". Приветствуя участников форума, Максут Шадаев подчеркнул значимость данной площадки и значение предлагаемых регионами решений в разработке федеральных проектов. Министр и глава региона осмотрели специализированную выставку цифровых проектов. Ведущие отечественные и калужские компании представили на ней инновационные решения – платформу для дистанционного мониторинга здоровья, интеллектуальную систему видеонаблюдения, программно-аппаратный комплекс гиперконвергентной инфраструктуры, телеметрическую охранно-сервисную систему, технологии для цифровизации общественного транспорта. "Говоря о значении цифровизации для нашего региона, Владислав Шапша подчеркнул, что в настоящее время в Калужской области все социально значимые услуги переведены в электронный вид и оказываются через сервис госуслуг", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор рассказал, что в Калужской области сейчас осваивают новое для региона направление в ИТ. "Мы перерабатываем внутренние процессы оказания государственных услуг в соответствие с жизненными ситуациями. Рассчитываем, что это улучшит и упростит получение госуслуг, станет более понятным для граждан, более востребованным", - отметил Владислав Шапша. В пятницу также состоялась церемония подписания соглашения об информационном взаимодействии между правительством Калужской области и Росимуществом. Стороны намерены сотрудничать по вопросам цифровизации процессов управления и распоряжения государственным имуществом, находящимся на территории Калужской области, проинформировали в областном правительстве.
https://ria.ru/20240729/sotskontrakty-1962729249.html
https://ria.ru/20240725/shapsha-1962024256.html
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_19e35b37e94749f0f27e2fa783e14430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, владислав шапша, максут шадаев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Максут Шадаев, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)

Шапша: все социально значимые услуги в регионе доступны в электронном виде

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 9 авг – РИА Новости. Все социально значимые услуги в Калужской области переведены в электронный вид и оказываются через сервис "Госуслуги", сообщил губернатор Владислав Шапша.
По данным правительства Калужской области, в пятницу в Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Владислав Шапша приветствовали участников пленарного заседания V Всероссийского форума "Цифровая эволюция".
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Высокий спрос на соцконтракты отмечен в Калужской области
29 июля, 16:17
Приветствуя участников форума, Максут Шадаев подчеркнул значимость данной площадки и значение предлагаемых регионами решений в разработке федеральных проектов.
Министр и глава региона осмотрели специализированную выставку цифровых проектов. Ведущие отечественные и калужские компании представили на ней инновационные решения – платформу для дистанционного мониторинга здоровья, интеллектуальную систему видеонаблюдения, программно-аппаратный комплекс гиперконвергентной инфраструктуры, телеметрическую охранно-сервисную систему, технологии для цифровизации общественного транспорта.
"Говоря о значении цифровизации для нашего региона, Владислав Шапша подчеркнул, что в настоящее время в Калужской области все социально значимые услуги переведены в электронный вид и оказываются через сервис госуслуг", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор рассказал, что в Калужской области сейчас осваивают новое для региона направление в ИТ. "Мы перерабатываем внутренние процессы оказания государственных услуг в соответствие с жизненными ситуациями. Рассчитываем, что это улучшит и упростит получение госуслуг, станет более понятным для граждан, более востребованным", - отметил Владислав Шапша.
В пятницу также состоялась церемония подписания соглашения об информационном взаимодействии между правительством Калужской области и Росимуществом.
Стороны намерены сотрудничать по вопросам цифровизации процессов управления и распоряжения государственным имуществом, находящимся на территории Калужской области, проинформировали в областном правительстве.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша с главой делегации Узбекистана хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Калужский губернатор провел рабочую встречу с главой делегации Узбекистана
25 июля, 19:01
 
Калужская областьКалугаВладислав ШапшаМаксут ШадаевФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала