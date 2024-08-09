https://ria.ru/20240809/sevastopol-1965199670.html
В Севастополе патологоанатома арестовали за взятки
В Севастополе патологоанатома арестовали за взятки - РИА Новости, 09.08.2024
В Севастополе патологоанатома арестовали за взятки
Заведующий патологоанатомическим отделением горбольницы №5 Севастополя арестован по обвинению в получении взяток на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:44
2024-08-09T14:44
2024-08-09T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заведующий патологоанатомическим отделением горбольницы №5 Севастополя арестован по обвинению в получении взяток на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ. "Установлено, что заведующий получил от санитара более 1 миллиона рублей за негласное разрешение брать деньги с лиц, оказывающих ритуальные услуги по проведению посмертного макияжа тел усопших", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. "Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность фигуранта к совершению иных преступлений", - отметили в СК. В прокуратуре города уточнили, что обвиняемый получил взятки на общую сумму около 1,3 миллиона рублей. "Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет, занимая должность заведующего отделением – врача-патологоанатома патологоанатомического отделения, он оказывал общее покровительство и давал негласное разрешение санитару платно выполнять исследования и посмертный макияж тел их усопших родственников", - говорится в сообщении. Ранее, по данным прокуратуры, под стражу был отправлен начальник Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы. Преступную деятельность указанных лиц выявили и пресекли сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии.
https://ria.ru/20240516/khirurg-1946478689.html
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происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Севастополе патологоанатома арестовали за взятки
В Севастополе арестовали заведующего патологоанатомическим отделением за взятки