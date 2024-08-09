https://ria.ru/20240809/sevastopol-1965199670.html

В Севастополе патологоанатома арестовали за взятки

В Севастополе патологоанатома арестовали за взятки - РИА Новости, 09.08.2024

В Севастополе патологоанатома арестовали за взятки

Заведующий патологоанатомическим отделением горбольницы №5 Севастополя арестован по обвинению в получении взяток на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:44

2024-08-09T14:44

2024-08-09T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заведующий патологоанатомическим отделением горбольницы №5 Севастополя арестован по обвинению в получении взяток на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ. "Установлено, что заведующий получил от санитара более 1 миллиона рублей за негласное разрешение брать деньги с лиц, оказывающих ритуальные услуги по проведению посмертного макияжа тел усопших", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. "Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность фигуранта к совершению иных преступлений", - отметили в СК. В прокуратуре города уточнили, что обвиняемый получил взятки на общую сумму около 1,3 миллиона рублей. "Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет, занимая должность заведующего отделением – врача-патологоанатома патологоанатомического отделения, он оказывал общее покровительство и давал негласное разрешение санитару платно выполнять исследования и посмертный макияж тел их усопших родственников", - говорится в сообщении. Ранее, по данным прокуратуры, под стражу был отправлен начальник Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы. Преступную деятельность указанных лиц выявили и пресекли сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии.

https://ria.ru/20240516/khirurg-1946478689.html

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происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)