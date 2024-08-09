https://ria.ru/20240809/sevastopol-1965098552.html

В Севастополе уничтожили три украинских беспилотника

В Севастополе уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 09.08.2024

В Севастополе уничтожили три украинских беспилотника

В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и подразделения РЭБ уничтожили три украинских беспилотника и три безэкипажных катера, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T07:17

2024-08-09T07:17

2024-08-09T07:17

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и подразделения РЭБ уничтожили три украинских беспилотника и три безэкипажных катера, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три беспилотника и три БЭКа", - написал он. Подчеркивается, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946568299.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины