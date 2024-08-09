https://ria.ru/20240809/sevastopol-1965098552.html
В Севастополе уничтожили три украинских беспилотника
В Севастополе уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 09.08.2024
В Севастополе уничтожили три украинских беспилотника
В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и подразделения РЭБ уничтожили три украинских беспилотника и три безэкипажных катера, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:17
2024-08-09T07:17
2024-08-09T07:17
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и подразделения РЭБ уничтожили три украинских беспилотника и три безэкипажных катера, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три беспилотника и три БЭКа", - написал он. Подчеркивается, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946568299.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе уничтожили три украинских беспилотника
Развожаев: в Севастополе уничтожили три украинских беспилотника и три катера