https://ria.ru/20240809/sertifikatsiya-1965260484.html

Кобзев предложил упростить сертификацию беспилотных летательных аппаратов

Кобзев предложил упростить сертификацию беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 09.08.2024

Кобзев предложил упростить сертификацию беспилотных летательных аппаратов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании СФО по вопросам реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" предложил рассмотреть возможность РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:50

2024-08-09T17:50

2024-08-09T17:50

иркутская область

игорь кобзев

анатолий серышев

иркутская область

байкальск

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ИРКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании СФО по вопросам реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" предложил рассмотреть возможность послаблений прохождения сертификации беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В Сибирском федеральном округе прошло совещание, на котором обсудили реализацию в 2024-2025 годах в субъектах РФ нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Его провел полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Он отметил, что в 2024 году Сибирскому федеральному округу предусмотрено федеральное финансирование около 3,3 миллиарда рублей на развитие и стимулирование спроса на отечественные беспилотные летательные аппараты. Выступая на совещании с докладом, глава Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что регион участвует в реализации двух федеральных проектов - "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" и "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС". Он рассказал об основных сферах деятельности, где сейчас в Приангарье используются беспилотные летательные аппараты. Одно из них - охрана лесов, сейчас в регионе используется 25 беспилотных летательных аппаратов для мониторинга природных пожаров. Второе направление связано с образовательной сферой. С 1 сентября в 17 школах области и в Ангарском технологическом техникуме начнется обучение производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Третье направление - создание научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, который будет осуществлять научно-методическую поддержку разработок, опытное и мелкосерийное производство, разработку специализированного программного обеспечения. И еще одно направление - создание обеспечивающей инфраструктуры, в том числе строительство посадочных площадок. В регионе определено размещение двух посадочных площадок - в городе Байкальске и в селе Оёк. "Игорь Кобзев выступил с предложением рассмотреть возможность послаблений прохождения сертификации беспилотных летательных аппаратов. Так как сейчас необходимо действовать по процедуре сертификации обычного тяжёлого воздушного судна, что невозможно даже теоретически - требуются договоры на аэродромное обслуживание, лицензии пилотов и техников", - говорится в сообщении. Глава Приангарья отметил, что положительное решение этого вопроса позволит стимулировать рост производства и как следствие применение в различных отраслях экономики беспилотных летательных аппаратов. Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев поддержал предложение и сказал, что более детально его нужно рассмотреть в рамках рабочей группы.

https://ria.ru/20240806/priangare-1964483288.html

https://ria.ru/20240805/bas-1964098361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, анатолий серышев, иркутская область, байкальск