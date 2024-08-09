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В Белгородской области обстреляли село Колотиловка
В Белгородской области обстреляли село Колотиловка - РИА Новости, 09.08.2024
В Белгородской области обстреляли село Колотиловка
Ведётся обстрел села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:28
2024-08-09T06:28
2024-08-09T06:28
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ведётся обстрел села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Краснояружского района, село Колотиловка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области обстреляли село Колотиловка
МЧС: ВСУ обстреляли село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области