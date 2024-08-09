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Россиянам раскрыли, как принцип “лесенки” увеличит сбережения - РИА Новости, 09.08.2024
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02:15 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/sberezheniya-1965073140.html
Россиянам раскрыли, как принцип “лесенки” увеличит сбережения
Россиянам раскрыли, как принцип “лесенки” увеличит сбережения - РИА Новости, 09.08.2024
Россиянам раскрыли, как принцип “лесенки” увеличит сбережения
Метод накопления сбережений по принципу “лесенки” снова становится популярным среди россиян после повышения ставок по депозитам. В чем он заключается, рассказал РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:15
2024-08-09T02:15
экономика
эльман мехтиев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Метод накопления сбережений по принципу “лесенки” снова становится популярным среди россиян после повышения ставок по депозитам. В чем он заключается, рассказал в интервью агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.По его словам, прежде всего, надо понять, когда появятся нерегулярные расходы в дополнение к ежемесячным.Затем стоит распределить сумму накоплений на несколько "конвертов" по срокам, когда они понадобятся (или не понадобятся) в дополнение к той части дохода, которая закрывает ежемесячные платежи. А после, исходя из сроков "конвертов", подобрать депозиты.При этом эксперт не советует размещать деньги на год и более, даже если банковская ставка очень высока.“Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но при этом не придется переплачивать гораздо больше за кредиты, которые понадобятся, если будет "кассовый разрыв"”, — пояснил Мехтиев.
https://ria.ru/20240806/kredit-1964286083.html
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экономика, эльман мехтиев
Экономика, Эльман Мехтиев
Россиянам раскрыли, как принцип “лесенки” увеличит сбережения

Мехтиев: принцип "лесенки" позволяет меньше переплачивать за кредиты

© РИА Новости / Мария ДевахинаБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Метод накопления сбережений по принципу “лесенки” снова становится популярным среди россиян после повышения ставок по депозитам. В чем он заключается, рассказал в интервью агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.
По его словам, прежде всего, надо понять, когда появятся нерегулярные расходы в дополнение к ежемесячным.
Затем стоит распределить сумму накоплений на несколько "конвертов" по срокам, когда они понадобятся (или не понадобятся) в дополнение к той части дохода, которая закрывает ежемесячные платежи. А после, исходя из сроков "конвертов", подобрать депозиты.
При этом эксперт не советует размещать деньги на год и более, даже если банковская ставка очень высока.
“Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но при этом не придется переплачивать гораздо больше за кредиты, которые понадобятся, если будет "кассовый разрыв"”, — пояснил Мехтиев.
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ЭкономикаЭльман Мехтиев
 
 
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