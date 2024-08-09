https://ria.ru/20240809/sberezheniya-1965073140.html
Россиянам раскрыли, как принцип “лесенки” увеличит сбережения
Россиянам раскрыли, как принцип “лесенки” увеличит сбережения - РИА Новости, 09.08.2024
Россиянам раскрыли, как принцип “лесенки” увеличит сбережения
Метод накопления сбережений по принципу “лесенки” снова становится популярным среди россиян после повышения ставок по депозитам. В чем он заключается, рассказал РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:15
2024-08-09T02:15
2024-08-09T02:15
экономика
эльман мехтиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939383746_0:110:2000:1235_1920x0_80_0_0_aff8e977dde5f3bd01fb86cb2c71d840.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Метод накопления сбережений по принципу “лесенки” снова становится популярным среди россиян после повышения ставок по депозитам. В чем он заключается, рассказал в интервью агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.По его словам, прежде всего, надо понять, когда появятся нерегулярные расходы в дополнение к ежемесячным.Затем стоит распределить сумму накоплений на несколько "конвертов" по срокам, когда они понадобятся (или не понадобятся) в дополнение к той части дохода, которая закрывает ежемесячные платежи. А после, исходя из сроков "конвертов", подобрать депозиты.При этом эксперт не советует размещать деньги на год и более, даже если банковская ставка очень высока.“Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но при этом не придется переплачивать гораздо больше за кредиты, которые понадобятся, если будет "кассовый разрыв"”, — пояснил Мехтиев.
https://ria.ru/20240806/kredit-1964286083.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939383746_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6a585fe12fe65f86c23506e6fd7a63a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльман мехтиев
Экономика, Эльман Мехтиев
Россиянам раскрыли, как принцип “лесенки” увеличит сбережения
Мехтиев: принцип "лесенки" позволяет меньше переплачивать за кредиты
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Метод накопления сбережений по принципу “лесенки” снова становится популярным среди россиян после повышения ставок по депозитам. В чем он заключается, рассказал в интервью
агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.
По его словам, прежде всего, надо понять, когда появятся нерегулярные расходы в дополнение к ежемесячным.
Затем стоит распределить сумму накоплений на несколько "конвертов" по срокам, когда они понадобятся (или не понадобятся) в дополнение к той части дохода, которая закрывает ежемесячные платежи. А после, исходя из сроков "конвертов", подобрать депозиты.
При этом эксперт не советует размещать деньги на год и более, даже если банковская ставка очень высока.
“Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но при этом не придется переплачивать гораздо больше за кредиты, которые понадобятся, если будет "кассовый разрыв"”, — пояснил Мехтиев.