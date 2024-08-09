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США добавили в санкционный список якобы связанный с Лукашенко самолет - РИА Новости, 09.08.2024
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17:22 09.08.2024 (обновлено: 17:36 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/sanktsii-1965252430.html
США добавили в санкционный список якобы связанный с Лукашенко самолет
США добавили в санкционный список якобы связанный с Лукашенко самолет - РИА Новости, 09.08.2024
США добавили в санкционный список якобы связанный с Лукашенко самолет
США в пятницу добавили в санкционный список связанный с Лукашенко самолет, а также "Беспилотные вертолеты" и завод "Легмаш", говорится в обнародованном... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:22
2024-08-09T17:36
сша
александр лукашенко
белоруссия
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в пятницу добавили в санкционный список связанный с Лукашенко самолет, а также "Беспилотные вертолеты" и завод "Легмаш", говорится в обнародованном заявлении американского минфина.Под рестрикции попал ряд производственных предприятий, включая КБ "Беспилотные вертолеты" и его гендиректор Владимира Чудакова и завод "Легмаш".Помимо этого, США ввели санкции против самолета, который якобы связан с белорусским президентом Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240809/belorussiya-1965206825.html
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сша, александр лукашенко, белоруссия
США, Александр Лукашенко, Белоруссия
США добавили в санкционный список якобы связанный с Лукашенко самолет

США добавили в список санкций якобы связанный с Лукашенко самолет и завод Легмаш

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в пятницу добавили в санкционный список связанный с Лукашенко самолет, а также "Беспилотные вертолеты" и завод "Легмаш", говорится в обнародованном заявлении американского минфина.
Под рестрикции попал ряд производственных предприятий, включая КБ "Беспилотные вертолеты" и его гендиректор Владимира Чудакова и завод "Легмаш".
Помимо этого, США ввели санкции против самолета, который якобы связан с белорусским президентом Александром Лукашенко.
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