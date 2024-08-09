https://ria.ru/20240809/sanktsii-1965252430.html
США добавили в санкционный список якобы связанный с Лукашенко самолет
США добавили в санкционный список якобы связанный с Лукашенко самолет - РИА Новости, 09.08.2024
США добавили в санкционный список якобы связанный с Лукашенко самолет
США в пятницу добавили в санкционный список связанный с Лукашенко самолет, а также "Беспилотные вертолеты" и завод "Легмаш", говорится в обнародованном... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:22
2024-08-09T17:22
2024-08-09T17:36
сша
александр лукашенко
белоруссия
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в пятницу добавили в санкционный список связанный с Лукашенко самолет, а также "Беспилотные вертолеты" и завод "Легмаш", говорится в обнародованном заявлении американского минфина.Под рестрикции попал ряд производственных предприятий, включая КБ "Беспилотные вертолеты" и его гендиректор Владимира Чудакова и завод "Легмаш".Помимо этого, США ввели санкции против самолета, который якобы связан с белорусским президентом Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240809/belorussiya-1965206825.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, александр лукашенко, белоруссия
США, Александр Лукашенко, Белоруссия
США добавили в санкционный список якобы связанный с Лукашенко самолет
США добавили в список санкций якобы связанный с Лукашенко самолет и завод Легмаш