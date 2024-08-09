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США расширили список санкций против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2024
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17:17 09.08.2024 (обновлено: 17:29 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/sanktsii-1965251667.html
США расширили список санкций против Белоруссии
США расширили список санкций против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2024
США расширили список санкций против Белоруссии
США в пятницу расширили санкционный список по Белоруссии, включив в него 19 физических и 14 юридических лиц, говорится в обнародованном заявлении американского... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:17
2024-08-09T17:29
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в пятницу расширили санкционный список по Белоруссии, включив в него 19 физических и 14 юридических лиц, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.Под рестрикции попали граждане Белоруссии и России, а также ряд производственных предприятий, включая КБ "Беспилотные вертолеты" и его гендиректор Владимира Чудакова, завод "Легмаш", Авиакомпании "Рада", "Белканто", ООО "Лазерные приборы и технологии", "Рузэкспедиция" и ряд других.Помимо этого, США ввели санкции против самолета, который якобы связан с белорусским президентом Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240809/zapad-1965094414.html
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сша, белоруссия, в мире
США, Белоруссия, В мире
США расширили список санкций против Белоруссии

США включили в список санкций против Белоруссии 19 физлиц и 14 юрлиц

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в пятницу расширили санкционный список по Белоруссии, включив в него 19 физических и 14 юридических лиц, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.
Под рестрикции попали граждане Белоруссии и России, а также ряд производственных предприятий, включая КБ "Беспилотные вертолеты" и его гендиректор Владимира Чудакова, завод "Легмаш", Авиакомпании "Рада", "Белканто", ООО "Лазерные приборы и технологии", "Рузэкспедиция" и ряд других.
Помимо этого, США ввели санкции против самолета, который якобы связан с белорусским президентом Александром Лукашенко.
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