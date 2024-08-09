https://ria.ru/20240809/sanktsii-1965251667.html

США расширили список санкций против Белоруссии

США расширили список санкций против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2024

США расширили список санкций против Белоруссии

США в пятницу расширили санкционный список по Белоруссии, включив в него 19 физических и 14 юридических лиц, говорится в обнародованном заявлении американского... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:17

2024-08-09T17:17

2024-08-09T17:29

сша

белоруссия

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в пятницу расширили санкционный список по Белоруссии, включив в него 19 физических и 14 юридических лиц, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.Под рестрикции попали граждане Белоруссии и России, а также ряд производственных предприятий, включая КБ "Беспилотные вертолеты" и его гендиректор Владимира Чудакова, завод "Легмаш", Авиакомпании "Рада", "Белканто", ООО "Лазерные приборы и технологии", "Рузэкспедиция" и ряд других.Помимо этого, США ввели санкции против самолета, который якобы связан с белорусским президентом Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20240809/zapad-1965094414.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, белоруссия, в мире