https://ria.ru/20240809/samolet-1965312050.html
Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета
Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета - РИА Новости, 09.08.2024
Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета
Около 10 пассажиров не попали на борт самолета, разбившегося в Бразилии, так как перепутали авиакомпании, сообщил портал G1 со ссылкой на молодого человека,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:20
2024-08-09T23:20
2024-08-09T23:20
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Около 10 пассажиров не попали на борт самолета, разбившегося в Бразилии, так как перепутали авиакомпании, сообщил портал G1 со ссылкой на молодого человека, пропустившего этот рейс. "По информации пассажира, около 10 человек не попали на самолет, потому что перепутали авиакомпании", - отмечает СМИ. По данным портала, эти пассажиры пришли на рейс с опозданием, но сотрудник авиакомпании не допустил их к полету. "Он спас мне жизнь", - сказал о сотруднике один из пассажиров, не попавших на борт. Самолет вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу ) с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета не известны.
https://ria.ru/20240809/dannye-1965311539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бразилия, парана, сан-паулу (город), происшествия – радио sputnik
В мире, Бразилия, Парана, Сан-Паулу (город), Происшествия – Радио Sputnik
Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета
G1: около 10 человек опоздали и не попали на борт рухнувшего в Бразилии самолета