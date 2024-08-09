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Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета - РИА Новости, 09.08.2024
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23:20 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/samolet-1965312050.html
Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета
Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета - РИА Новости, 09.08.2024
Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета
Около 10 пассажиров не попали на борт самолета, разбившегося в Бразилии, так как перепутали авиакомпании, сообщил портал G1 со ссылкой на молодого человека,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:20
2024-08-09T23:20
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Около 10 пассажиров не попали на борт самолета, разбившегося в Бразилии, так как перепутали авиакомпании, сообщил портал G1 со ссылкой на молодого человека, пропустившего этот рейс. "По информации пассажира, около 10 человек не попали на самолет, потому что перепутали авиакомпании", - отмечает СМИ. По данным портала, эти пассажиры пришли на рейс с опозданием, но сотрудник авиакомпании не допустил их к полету. "Он спас мне жизнь", - сказал о сотруднике один из пассажиров, не попавших на борт. Самолет вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу ) с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета не известны.
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В мире, Бразилия, Парана, Сан-Паулу (город), Происшествия – Радио Sputnik
Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета

G1: около 10 человек опоздали и не попали на борт рухнувшего в Бразилии самолета

© СоцсетиПадение самолета в Бразилии
Падение самолета в Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Соцсети
Падение самолета в Бразилии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Около 10 пассажиров не попали на борт самолета, разбившегося в Бразилии, так как перепутали авиакомпании, сообщил портал G1 со ссылкой на молодого человека, пропустившего этот рейс.
«
"По информации пассажира, около 10 человек не попали на самолет, потому что перепутали авиакомпании", - отмечает СМИ.
По данным портала, эти пассажиры пришли на рейс с опозданием, но сотрудник авиакомпании не допустил их к полету.
"Он спас мне жизнь", - сказал о сотруднике один из пассажиров, не попавших на борт.
Самолет вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу ) с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета не известны.
Место крушения самолета в районе бразильского города Виньеду, штат Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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