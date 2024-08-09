https://ria.ru/20240809/samolet-1965312050.html

Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета

Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета - РИА Новости, 09.08.2024

Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета

Около 10 пассажиров не попали на борт самолета, разбившегося в Бразилии, так как перепутали авиакомпании, сообщил портал G1 со ссылкой на молодого человека,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:20

2024-08-09T23:20

2024-08-09T23:20

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Около 10 пассажиров не попали на борт самолета, разбившегося в Бразилии, так как перепутали авиакомпании, сообщил портал G1 со ссылкой на молодого человека, пропустившего этот рейс. "По информации пассажира, около 10 человек не попали на самолет, потому что перепутали авиакомпании", - отмечает СМИ. По данным портала, эти пассажиры пришли на рейс с опозданием, но сотрудник авиакомпании не допустил их к полету. "Он спас мне жизнь", - сказал о сотруднике один из пассажиров, не попавших на борт. Самолет вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу ) с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета не известны.

https://ria.ru/20240809/dannye-1965311539.html

бразилия

парана

сан-паулу (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бразилия, парана, сан-паулу (город), происшествия – радио sputnik