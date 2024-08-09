https://ria.ru/20240809/samolet-1965293825.html
Стало известно, сколько человек было в самолете, разбившемся в Бразилии
Стало известно, сколько человек было в самолете, разбившемся в Бразилии - РИА Новости, 09.08.2024
Стало известно, сколько человек было в самолете, разбившемся в Бразилии
На борту самолета, разбившегося в Бразилии, было 58 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:36
2024-08-09T20:36
2024-08-09T21:04
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. На борту самолета, разбившегося в Бразилии, было 58 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил новостной портал G1."Самолет с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа упал в районе (бразильского) города Виньеду (штат Сан-Паулу)", - отмечает СМИ.Уточняется, что на месте работают полиция и спасатели.
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в мире, бразилия, сан-паулу (город)
В мире, Бразилия, Сан-Паулу (город)
Стало известно, сколько человек было в самолете, разбившемся в Бразилии
На борту самолета, разбившегося в Бразилии, были 58 пассажиров и 4 члена экипажа