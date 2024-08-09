https://ria.ru/20240809/samolet-1965293825.html

Стало известно, сколько человек было в самолете, разбившемся в Бразилии

Стало известно, сколько человек было в самолете, разбившемся в Бразилии - РИА Новости, 09.08.2024

Стало известно, сколько человек было в самолете, разбившемся в Бразилии

На борту самолета, разбившегося в Бразилии, было 58 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:36

2024-08-09T20:36

2024-08-09T21:04

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бразилия

сан-паулу (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. На борту самолета, разбившегося в Бразилии, было 58 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил новостной портал G1."Самолет с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа упал в районе (бразильского) города Виньеду (штат Сан-Паулу)", - отмечает СМИ.Уточняется, что на месте работают полиция и спасатели.

https://ria.ru/20240807/samolet-1964550131.html

бразилия

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в мире, бразилия, сан-паулу (город)