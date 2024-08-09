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При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 09.08.2024 (обновлено: 17:51 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/saldo-1965257143.html
При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина
При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024
При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина
Украинские террористы обстреляли микрорайон в Новой Каховке, один мужчина получил осколочное ранение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:37
2024-08-09T17:51
новая каховка
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские террористы обстреляли микрорайон в Новой Каховке, один мужчина получил осколочное ранение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня украинские террористы обстреляли из артиллерийских орудий микрорайон "Вторая основа" в Новой Каховке. Осколочное ранение правой кисти получил 42-летний местный житель, который самостоятельно обратился в Новокаховскую ЦРБ за оказанием медицинской помощи", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина

Сальдо: мужчина получил осколочное ранение при обстреле ВСУ в Новой Каховке

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела микрорайона "Вторая основа" в Новой Каховке. 9 августа 2024
Последствия обстрела микрорайона Вторая основа в Новой Каховке. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела микрорайона "Вторая основа" в Новой Каховке. 9 августа 2024
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские террористы обстреляли микрорайон в Новой Каховке, один мужчина получил осколочное ранение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Сегодня украинские террористы обстреляли из артиллерийских орудий микрорайон "Вторая основа" в Новой Каховке. Осколочное ранение правой кисти получил 42-летний местный житель, который самостоятельно обратился в Новокаховскую ЦРБ за оказанием медицинской помощи", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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