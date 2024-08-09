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При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина
При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024
При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина
Украинские террористы обстреляли микрорайон в Новой Каховке, один мужчина получил осколочное ранение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:37
2024-08-09T17:37
2024-08-09T17:51
новая каховка
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские террористы обстреляли микрорайон в Новой Каховке, один мужчина получил осколочное ранение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня украинские террористы обстреляли из артиллерийских орудий микрорайон "Вторая основа" в Новой Каховке. Осколочное ранение правой кисти получил 42-летний местный житель, который самостоятельно обратился в Новокаховскую ЦРБ за оказанием медицинской помощи", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина
Сальдо: мужчина получил осколочное ранение при обстреле ВСУ в Новой Каховке