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При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина

При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024

При украинском обстреле микрорайона в Новой Каховке пострадал мужчина

Украинские террористы обстреляли микрорайон в Новой Каховке, один мужчина получил осколочное ранение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:37

2024-08-09T17:37

2024-08-09T17:51

новая каховка

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские террористы обстреляли микрорайон в Новой Каховке, один мужчина получил осколочное ранение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня украинские террористы обстреляли из артиллерийских орудий микрорайон "Вторая основа" в Новой Каховке. Осколочное ранение правой кисти получил 42-летний местный житель, который самостоятельно обратился в Новокаховскую ЦРБ за оказанием медицинской помощи", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

россия

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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины, происшествия