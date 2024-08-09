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Российские ВС уничтожили 12 украинских диверсантов под Херсоном - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 09.08.2024 (обновлено: 10:34 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/saldo-1965119384.html
Российские ВС уничтожили 12 украинских диверсантов под Херсоном
Российские ВС уничтожили 12 украинских диверсантов под Херсоном - РИА Новости, 09.08.2024
Российские ВС уничтожили 12 украинских диверсантов под Херсоном
При попытке десанта ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области ликвидированы 12 украинских боевиков, уничтожено три лодки, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:22
2024-08-09T10:34
специальная военная операция на украине
херсон
владимир сальдо
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. При попытке десанта ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области ликвидированы 12 украинских боевиков, уничтожено три лодки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Икс" сообщил РИА Новости, что вооруженные силы России сорвали минувшей ночью попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы."В провокации враг использовал четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две - огневой поддержки, с 16 боевиками. Уничтожено три лодки - одна на мине при подходе к берегу, вторая - артиллерией, третья - ракетой ПТУР. С одной из этих лодок диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Одна лодка ушла. Всего ликвидированы 12 украинских боевиков", - написал Сальдо.По его словам, очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей."Наши бойцы продолжают бдительно и надежно защищать область и ее жителей", - подчеркнул Сальдо.Кинбурнская коса - песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, длиною более 40 километров. Расположена на юге Херсонской области.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html
https://ria.ru/20240807/vysadka-1964578268.html
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херсон, владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Владимир Сальдо, Безопасность
Российские ВС уничтожили 12 украинских диверсантов под Херсоном

Сальдо: уничтожены 12 боевиков ВСУ, пытавшихся высадиться на Кинбурнской косе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. При попытке десанта ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области ликвидированы 12 украинских боевиков, уничтожено три лодки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Икс" сообщил РИА Новости, что вооруженные силы России сорвали минувшей ночью попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы.
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"В провокации враг использовал четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две - огневой поддержки, с 16 боевиками. Уничтожено три лодки - одна на мине при подходе к берегу, вторая - артиллерией, третья - ракетой ПТУР. С одной из этих лодок диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Одна лодка ушла. Всего ликвидированы 12 украинских боевиков", - написал Сальдо.
По его словам, очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей.
"Наши бойцы продолжают бдительно и надежно защищать область и ее жителей", - подчеркнул Сальдо.
ФСБ России пресекла спланированной спецслужбами Великобритании высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Кинбурнская коса - песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, длиною более 40 километров. Расположена на юге Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВладимир СальдоБезопасность
 
 
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