https://ria.ru/20240809/saldo-1965119384.html

Российские ВС уничтожили 12 украинских диверсантов под Херсоном

Российские ВС уничтожили 12 украинских диверсантов под Херсоном - РИА Новости, 09.08.2024

Российские ВС уничтожили 12 украинских диверсантов под Херсоном

При попытке десанта ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области ликвидированы 12 украинских боевиков, уничтожено три лодки, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:22

2024-08-09T10:22

2024-08-09T10:34

специальная военная операция на украине

херсон

владимир сальдо

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. При попытке десанта ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области ликвидированы 12 украинских боевиков, уничтожено три лодки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Икс" сообщил РИА Новости, что вооруженные силы России сорвали минувшей ночью попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы."В провокации враг использовал четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две - огневой поддержки, с 16 боевиками. Уничтожено три лодки - одна на мине при подходе к берегу, вторая - артиллерией, третья - ракетой ПТУР. С одной из этих лодок диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Одна лодка ушла. Всего ликвидированы 12 украинских боевиков", - написал Сальдо.По его словам, очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей."Наши бойцы продолжают бдительно и надежно защищать область и ее жителей", - подчеркнул Сальдо.Кинбурнская коса - песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, длиною более 40 километров. Расположена на юге Херсонской области.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html

https://ria.ru/20240807/vysadka-1964578268.html

https://ria.ru/20240809/ssha-1965109329.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, владимир сальдо, безопасность