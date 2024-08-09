Российские ВС уничтожили 12 украинских диверсантов под Херсоном
Сальдо: уничтожены 12 боевиков ВСУ, пытавшихся высадиться на Кинбурнской косе
Российские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. При попытке десанта ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области ликвидированы 12 украинских боевиков, уничтожено три лодки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В провокации враг использовал четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две - огневой поддержки, с 16 боевиками. Уничтожено три лодки - одна на мине при подходе к берегу, вторая - артиллерией, третья - ракетой ПТУР. С одной из этих лодок диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Одна лодка ушла. Всего ликвидированы 12 украинских боевиков", - написал Сальдо.
По его словам, очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей.
"Наши бойцы продолжают бдительно и надежно защищать область и ее жителей", - подчеркнул Сальдо.
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7 августа, 10:31
Кинбурнская коса - песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, длиною более 40 километров. Расположена на юге Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.