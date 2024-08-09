https://ria.ru/20240809/rospotrebnadzor-1965181895.html

У сотрудников московского мясокомбината зафиксировали вспышку ОКИ

У сотрудников московского мясокомбината зафиксировали вспышку ОКИ - РИА Новости, 09.08.2024

У сотрудников московского мясокомбината зафиксировали вспышку ОКИ

В инфекционные стационары Москвы госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината из-за заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ), сообщается на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:50

2024-08-09T13:50

2024-08-09T13:56

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170303_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_782485eb0db0d7c732f1a2a58a64bbf1.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В инфекционные стационары Москвы госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината из-за заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ), сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве продолжают эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ) сотрудников Черкизовского мясокомбината. На 09.08.2024 в инфекционные стационары города Москвы госпитализирован 31 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания "СС Ресторанс энд кафе", - говорится в сообщении.Уточняется, что в указанном предприятии общественного питания отобрали суточные пробы готовых пищевых продуктов, сырья, воды, а также смывы с поверхностей окружающей среды, рук и одежды персонала. Также специалисты провели обследование всех сотрудников на носительство возбудителей острых кишечных инфекций."В ходе эпидемиологического расследования было изъято 793 килограмма пищевой продукции: на заготовках и на готовых блюдах не указан срок годности, на части заготовок отсутствовала дата, час изготовления, что не позволило установить срок годности; на хранении обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки", - рассказали в ведомстве.В материале сообщили, что за выявленные нарушения санитарного законодательства РФ кафе временно закрыли, а предприятие опечатано."Готовятся материалы для передачи в Преображенский районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240808/sud-1965044215.html

https://ria.ru/20240729/otravlenie-1962633689.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия