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У сотрудников московского мясокомбината зафиксировали вспышку ОКИ - РИА Новости, 09.08.2024
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13:50 09.08.2024 (обновлено: 13:56 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/rospotrebnadzor-1965181895.html
У сотрудников московского мясокомбината зафиксировали вспышку ОКИ
У сотрудников московского мясокомбината зафиксировали вспышку ОКИ - РИА Новости, 09.08.2024
У сотрудников московского мясокомбината зафиксировали вспышку ОКИ
В инфекционные стационары Москвы госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината из-за заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ), сообщается на... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:50
2024-08-09T13:56
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В инфекционные стационары Москвы госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината из-за заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ), сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве продолжают эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ) сотрудников Черкизовского мясокомбината. На 09.08.2024 в инфекционные стационары города Москвы госпитализирован 31 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания "СС Ресторанс энд кафе", - говорится в сообщении.Уточняется, что в указанном предприятии общественного питания отобрали суточные пробы готовых пищевых продуктов, сырья, воды, а также смывы с поверхностей окружающей среды, рук и одежды персонала. Также специалисты провели обследование всех сотрудников на носительство возбудителей острых кишечных инфекций."В ходе эпидемиологического расследования было изъято 793 килограмма пищевой продукции: на заготовках и на готовых блюдах не указан срок годности, на части заготовок отсутствовала дата, час изготовления, что не позволило установить срок годности; на хранении обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки", - рассказали в ведомстве.В материале сообщили, что за выявленные нарушения санитарного законодательства РФ кафе временно закрыли, а предприятие опечатано."Готовятся материалы для передачи в Преображенский районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - сообщили в ведомстве.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
У сотрудников московского мясокомбината зафиксировали вспышку ОКИ

В Москве 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината заболел ОКИ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСвиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В инфекционные стационары Москвы госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината из-за заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ), сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве продолжают эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ) сотрудников Черкизовского мясокомбината. На 09.08.2024 в инфекционные стационары города Москвы госпитализирован 31 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания "СС Ресторанс энд кафе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в указанном предприятии общественного питания отобрали суточные пробы готовых пищевых продуктов, сырья, воды, а также смывы с поверхностей окружающей среды, рук и одежды персонала. Также специалисты провели обследование всех сотрудников на носительство возбудителей острых кишечных инфекций.
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"В ходе эпидемиологического расследования было изъято 793 килограмма пищевой продукции: на заготовках и на готовых блюдах не указан срок годности, на части заготовок отсутствовала дата, час изготовления, что не позволило установить срок годности; на хранении обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки", - рассказали в ведомстве.
В материале сообщили, что за выявленные нарушения санитарного законодательства РФ кафе временно закрыли, а предприятие опечатано.
"Готовятся материалы для передачи в Преображенский районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - сообщили в ведомстве.
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