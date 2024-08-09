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На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на ЖКУ - РИА Новости, 09.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:09 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/regportal-1965145270.html
На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на ЖКУ
На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на ЖКУ - РИА Новости, 09.08.2024
На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на ЖКУ
На региональном портале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:09
2024-08-09T12:09
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Новый сервис теперь проверяет, была ли ранее назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и предоставляет информацию пользователю. "Оформление субсидий на оплату ЖКУ – одна из самых востребованных онлайн-услуг в Подмосковье. Только с начала 2024 года ею воспользовались более 74 тысяч раз. Чтобы снизить количество отказов из-за дублирования заявлений, мы внедрили умный сервис. В случае, если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили, или продлили ее проактивно, система пришлет информацию об этом. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления", – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Услуга "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" доступна на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ" – "Господдержка". Чтобы получить субсидию, нужно иметь регистрацию в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих – 33 квадратных метра, на семью из двух человек – 42 квадратных метра, на каждого члена семьи от трех человек – по 18 квадратных метров. Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.
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жкх, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье)

На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на ЖКУ

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый сервис теперь проверяет, была ли ранее назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и предоставляет информацию пользователю.
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"Оформление субсидий на оплату ЖКУ – одна из самых востребованных онлайн-услуг в Подмосковье. Только с начала 2024 года ею воспользовались более 74 тысяч раз. Чтобы снизить количество отказов из-за дублирования заявлений, мы внедрили умный сервис. В случае, если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили, или продлили ее проактивно, система пришлет информацию об этом. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления", – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Услуга "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" доступна на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ" – "Господдержка". Чтобы получить субсидию, нужно иметь регистрацию в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.
Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих – 33 квадратных метра, на семью из двух человек – 42 квадратных метра, на каждого члена семьи от трех человек – по 18 квадратных метров.
Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.
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