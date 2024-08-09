https://ria.ru/20240809/regportal-1965145270.html

На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на ЖКУ

На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на ЖКУ - РИА Новости, 09.08.2024

На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на ЖКУ

На региональном портале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:09

2024-08-09T12:09

2024-08-09T12:09

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Новый сервис теперь проверяет, была ли ранее назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и предоставляет информацию пользователю. "Оформление субсидий на оплату ЖКУ – одна из самых востребованных онлайн-услуг в Подмосковье. Только с начала 2024 года ею воспользовались более 74 тысяч раз. Чтобы снизить количество отказов из-за дублирования заявлений, мы внедрили умный сервис. В случае, если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили, или продлили ее проактивно, система пришлет информацию об этом. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления", – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Услуга "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" доступна на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ" – "Господдержка". Чтобы получить субсидию, нужно иметь регистрацию в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих – 33 квадратных метра, на семью из двух человек – 42 квадратных метра, на каждого члена семьи от трех человек – по 18 квадратных метров. Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.

https://ria.ru/20240806/zayavleniya-1964486270.html

https://ria.ru/20240807/gostinitsa-1964639536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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