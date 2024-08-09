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В Приморье ребенок пострадал в массовом ДТП - РИА Новости, 09.08.2024
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06:58 09.08.2024 (обновлено: 10:15 09.08.2024)
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В Приморье ребенок пострадал в массовом ДТП
В Приморье ребенок пострадал в массовом ДТП - РИА Новости, 09.08.2024
В Приморье ребенок пострадал в массовом ДТП
Шестилетний ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в результате ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:58
2024-08-09T10:15
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Шестилетний ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в результате ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком, сообщает полиция Приморья. В пятницу краевая полиция сообщила о массовом ДТП на участке федеральной трассы в направлении Владивостока. По предварительной информации, водитель большегруза Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с 11 автомобилями. Проезд в сторону Владивостока оказался полностью заблокирован, собралась большая пробка. Сообщалось о пострадавшем несовершеннолетнем. "В результате ДТП пострадал 6-летний ребенок. Медики диагностировали пострадавшему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ребенка госпитализировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время поврежденные машины уже убрали с проезжей части, ранее заблокированное движение по трассе восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье ребенок пострадал в массовом ДТП

Шестилетний ребенок получил сотрясение мозга в ДТП под Владивостоком

© Фото : Полиция Приморья/TelegramМесто ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком. 9 августа 2024
Место ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Место ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком. 9 августа 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Шестилетний ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в результате ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком, сообщает полиция Приморья.
В пятницу краевая полиция сообщила о массовом ДТП на участке федеральной трассы в направлении Владивостока. По предварительной информации, водитель большегруза Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с 11 автомобилями. Проезд в сторону Владивостока оказался полностью заблокирован, собралась большая пробка. Сообщалось о пострадавшем несовершеннолетнем.
«
"В результате ДТП пострадал 6-летний ребенок. Медики диагностировали пострадавшему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ребенка госпитализировали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время поврежденные машины уже убрали с проезжей части, ранее заблокированное движение по трассе восстановлено.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего.
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ПроисшествияВладивосток
 
 
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