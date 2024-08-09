https://ria.ru/20240809/rebenok-1965097099.html

В Приморье ребенок пострадал в массовом ДТП

В Приморье ребенок пострадал в массовом ДТП - РИА Новости, 09.08.2024

В Приморье ребенок пострадал в массовом ДТП

Шестилетний ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в результате ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:58

2024-08-09T06:58

2024-08-09T10:15

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Шестилетний ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в результате ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком, сообщает полиция Приморья. В пятницу краевая полиция сообщила о массовом ДТП на участке федеральной трассы в направлении Владивостока. По предварительной информации, водитель большегруза Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с 11 автомобилями. Проезд в сторону Владивостока оказался полностью заблокирован, собралась большая пробка. Сообщалось о пострадавшем несовершеннолетнем. "В результате ДТП пострадал 6-летний ребенок. Медики диагностировали пострадавшему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ребенка госпитализировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время поврежденные машины уже убрали с проезжей части, ранее заблокированное движение по трассе восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего.

https://ria.ru/20231208/dtp-1914536606.html

владивосток

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происшествия, владивосток