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СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины - РИА Новости, 09.08.2024
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11:08 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/razvedka-1965131333.html
СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины
СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины - РИА Новости, 09.08.2024
СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014-2015 годах,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:08
2024-08-09T11:08
украина
александр бастрыкин
россия
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014-2015 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. "На основании собранных доказательств заочно предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Национальной гвардией Украины Александру Кривенко, а также бывшему начальнику главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову, пребывавшим в этих должностях в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240716/sbornik-1960052183.html
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украина, александр бастрыкин, россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Александр Бастрыкин, Россия, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины

СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины за действия в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014-2015 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске.
"На основании собранных доказательств заочно предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Национальной гвардией Украины Александру Кривенко, а также бывшему начальнику главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову, пребывавшим в этих должностях в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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16 июля, 15:59
 
УкраинаАлександр БастрыкинРоссияДонбассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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