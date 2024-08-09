https://ria.ru/20240809/razvedka-1965131333.html
СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины
СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины - РИА Новости, 09.08.2024
СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014-2015 годах,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:08
2024-08-09T11:08
2024-08-09T11:08
украина
александр бастрыкин
россия
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014-2015 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. "На основании собранных доказательств заочно предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Национальной гвардией Украины Александру Кривенко, а также бывшему начальнику главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову, пребывавшим в этих должностях в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240716/sbornik-1960052183.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр бастрыкин, россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Александр Бастрыкин, Россия, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины
СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины за действия в Донбассе