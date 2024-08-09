https://ria.ru/20240809/razvedka-1965131333.html

СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины

СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины - РИА Новости, 09.08.2024

СК предъявил обвинение экс-главе военной разведки Украины

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014-2015 годах,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:08

2024-08-09T11:08

2024-08-09T11:08

украина

александр бастрыкин

россия

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014-2015 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. "На основании собранных доказательств заочно предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Национальной гвардией Украины Александру Кривенко, а также бывшему начальнику главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову, пребывавшим в этих должностях в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/sbornik-1960052183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, александр бастрыкин, россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)