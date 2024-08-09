https://ria.ru/20240809/razvedka-1965075944.html
В Колумбии сообщили о готовящейся попытке покушения на президента
В Колумбии сообщили о готовящейся попытке покушения на президента - РИА Новости, 09.08.2024
В Колумбии сообщили о готовящейся попытке покушения на президента
Колумбийская разведка получила информацию о готовящейся попытке покушения на президента Густаво Петро, сообщил министр обороны страны Иван Веласкес журналистам, РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:30
2024-08-09T00:30
2024-08-09T13:18
в мире
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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Колумбийская разведка получила информацию о готовящейся попытке покушения на президента Густаво Петро, сообщил министр обороны страны Иван Веласкес журналистам, запись его слов опубликовала радиостанция Caracol. "По части разведки ведется постоянная деятельность, направленная именно на защиту неприкосновенности президента. Неоднократно представлялась информация различного характера относительно возможных действий, которые могли быть осуществлены против президента, которой разведка своевременно занималась и предпринимала необходимые меры. Была и информация об этом (готовящемся - ред.) нападении, подробности которого я не буду раскрывать", - сказал Веласкес.Солидарность с президентом Петро сразу после появления информации о покушении выразили в правительстве Венесуэлы. Министр иностранных дел Иван Хиль от имени президента Николаса Мадуро выразил уверенность, что попытка убийства имела целью дестабилизацию региона, и что мир в братской стране восторжествует.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595604.html
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в мире, венесуэла, густаво петро, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Густаво Петро, Николас Мадуро
В Колумбии сообщили о готовящейся попытке покушения на президента
Минобороны Колумбии сообщило о готовящейся попытке покушения на президента Петро