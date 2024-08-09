https://ria.ru/20240809/pvo-1965286087.html

В Курской области сообщили о восьми сбитых ракетах и беспилотниках ВСУ

В Курской области сообщили о восьми сбитых ракетах и беспилотниках ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области сообщили о восьми сбитых ракетах и беспилотниках ВСУ

Четыре украинских ракеты и четыре беспилотника сбиты в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:56

2024-08-09T19:56

2024-08-09T20:08

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре украинских ракеты и четыре беспилотника сбиты в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито четыре украинских ракеты и четыре БПЛА самолетного типа", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность