https://ria.ru/20240809/pvo-1965152653.html
Системы ПВО сбили семь украинских ракет в Курской области
Системы ПВО сбили семь украинских ракет в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Системы ПВО сбили семь украинских ракет в Курской области
Семь украинских ракет сбиты системой ПВО в небе Курской области в пятницу, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:35
2024-08-09T12:35
2024-08-09T12:38
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семь украинских ракет сбиты системой ПВО в небе Курской области в пятницу, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Смирнов.
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Системы ПВО сбили семь украинских ракет в Курской области
Смирнов: системы ПВО сбили семь украинских ракет в Курской области