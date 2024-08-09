https://ria.ru/20240809/pvo-1965152653.html

Системы ПВО сбили семь украинских ракет в Курской области

Системы ПВО сбили семь украинских ракет в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Системы ПВО сбили семь украинских ракет в Курской области

Семь украинских ракет сбиты системой ПВО в небе Курской области в пятницу, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:35

2024-08-09T12:35

2024-08-09T12:38

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семь украинских ракет сбиты системой ПВО в небе Курской области в пятницу, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240809/kursk-1965152058.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)