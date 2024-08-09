https://ria.ru/20240809/pvo-1965100434.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:56
2024-08-09T07:56
2024-08-09T07:58
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио главы Курской области Смирнов сообщил о ракетной опасности в регионе