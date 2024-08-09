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Липецкий губернатор вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
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06:06 09.08.2024 (обновлено: 06:19 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/pvo-1965094178.html
Липецкий губернатор вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА
Липецкий губернатор вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
Липецкий губернатор вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА
Липецкий губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА, работают ПВО и средства подавления. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:06
2024-08-09T06:19
происшествия
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА, работают ПВО и средства подавления.Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности. Во время атаки в области пострадали шесть человек.Артамонов также объявлял об остановке всего общественного транспорта в Липецке и городском округе и потребовал от предприятий не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня опасности."Угроза атаки БПЛА! Работают ПВО и средства подавления. Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате, если вы на улице - зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов.В единой диспетчерской системе Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 или 112.
https://ria.ru/20240809/smi-1965079311.html
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происшествия, липецк, игорь артамонов
Происшествия, Липецк, Игорь Артамонов
Липецкий губернатор вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА

Липецкий губернатор: работают ПВО и средства подавления

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА, работают ПВО и средства подавления.
Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности. Во время атаки в области пострадали шесть человек.
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Артамонов также объявлял об остановке всего общественного транспорта в Липецке и городском округе и потребовал от предприятий не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня опасности.
«
"Угроза атаки БПЛА! Работают ПВО и средства подавления. Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате, если вы на улице - зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов.
В единой диспетчерской системе Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 или 112.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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ПроисшествияЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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