https://ria.ru/20240809/pvo-1965094178.html

Липецкий губернатор вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА

Липецкий губернатор вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024

Липецкий губернатор вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА

Липецкий губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА, работают ПВО и средства подавления. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:06

2024-08-09T06:06

2024-08-09T06:19

происшествия

липецк

игорь артамонов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале вновь сообщил об угрозе атаки БПЛА, работают ПВО и средства подавления.Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности. Во время атаки в области пострадали шесть человек.Артамонов также объявлял об остановке всего общественного транспорта в Липецке и городском округе и потребовал от предприятий не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня опасности."Угроза атаки БПЛА! Работают ПВО и средства подавления. Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате, если вы на улице - зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов.В единой диспетчерской системе Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 или 112.

https://ria.ru/20240809/smi-1965079311.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

липецк

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происшествия, липецк, игорь артамонов