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ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя
ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя - РИА Новости, 09.08.2024
ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя
Несколько воздушных целей сбили над морем у Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T04:40
2024-08-09T04:40
2024-08-09T10:03
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбили над морем у Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель."Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.Позже губернатор добавил, что ПВО ведет работу по уничтожению беспилотников, кроме того, работают средства подавления."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставайтесь дома, отойдите от окон", - добавил он.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя
Развожаев: над морем у Севастополя сбили несколько воздушных целей