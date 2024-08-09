https://ria.ru/20240809/pvo-1965089265.html

ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя

ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя - РИА Новости, 09.08.2024

ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя

Несколько воздушных целей сбили над морем у Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:40

2024-08-09T04:40

2024-08-09T10:03

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбили над морем у Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель."Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.Позже губернатор добавил, что ПВО ведет работу по уничтожению беспилотников, кроме того, работают средства подавления."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставайтесь дома, отойдите от окон", - добавил он.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев