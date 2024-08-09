https://ria.ru/20240809/pvo-1965089089.html

Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Севастополю

Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Севастополю - РИА Новости, 09.08.2024

Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Севастополю

Атаку БПЛА отражают в Севастополе, одна воздушная цель сбита в районе Орловки, возможно падение осколков и суббоеприпасов, сообщил губернатор Михаил Развожаев в РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:36

2024-08-09T04:36

2024-08-09T04:42

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Севастополе, одна воздушная цель сбита в районе Орловки, возможно падение осколков и суббоеприпасов, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов", - написал он.Кроме того, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов, контроль обстановки продолжается.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев