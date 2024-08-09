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ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 09.08.2024
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью
Четыре беспилотника ВСУ сбиты силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:28
2024-08-09T01:28
2024-08-09T01:34
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ сбиты силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он.
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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Россия
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью
Губернатор: четыре беспилотника ВСУ сбиты силами ПВО в Брянской области