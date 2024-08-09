https://ria.ru/20240809/puteshestviya-1964973242.html
Туристы рассказали, что портит впечатление об апартаментах чаще всего
Туристы рассказали, что портит впечатление об апартаментах чаще всего - РИА Новости, 09.08.2024
Туристы рассказали, что портит впечатление об апартаментах чаще всего
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что чаще всего портит впечатление от размещения в апартаментах во время путешествий, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:27
2024-08-09T05:27
2024-08-09T05:27
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что чаще всего портит впечатление от размещения в апартаментах во время путешествий, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2340 пользователей и выяснили, что самые негативные эмоции у гостей вызывают антисанитарные условия – грязь в жилье или наличие насекомых. Об этом сказали 97 процентов опрошенных.Многие (85 процентов) обращают внимание на неопрятный вид и плохой ремонт, а также неисправную технику и сломанную мебель (76 процентов).Несоответствие фотографии и реального объекта расстраивает 64 процента туристов.Половина (55 процентов) путешественников с раздражением говорят о дополнительных взносах при заселении или выезде, высокой слышимости – 50 процентов.Меньше всего респондентов расстраивают сложности с заселением (этот фактор назвали 43 процента), неудачное местоположение апартаментов (40 процентов) и отсутствие устойчивого интернета (37 процентов).
https://ria.ru/20240809/zelenogradsk-1963418361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, апартаменты, отели, гостиницы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Апартаменты, Отели, Гостиницы, туристы
Туристы рассказали, что портит впечатление об апартаментах чаще всего
Эксперты: грязь и жуки в апартаментах вызывают недовольство туристов чаще всего
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что чаще всего портит впечатление от размещения в апартаментах во время путешествий, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2340 пользователей и выяснили, что самые негативные эмоции у гостей вызывают антисанитарные условия – грязь в жилье или наличие насекомых. Об этом сказали 97 процентов опрошенных.
Многие (85 процентов) обращают внимание на неопрятный вид и плохой ремонт, а также неисправную технику и сломанную мебель (76 процентов).
Несоответствие фотографии и реального объекта расстраивает 64 процента туристов.
Половина (55 процентов) путешественников с раздражением говорят о дополнительных взносах при заселении или выезде, высокой слышимости – 50 процентов.
Меньше всего респондентов расстраивают сложности с заселением (этот фактор назвали 43 процента), неудачное местоположение апартаментов (40 процентов) и отсутствие устойчивого интернета (37 процентов).