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В Рыльске создали пункт для вывоза жителей трех районов Курской области

В Рыльске создали пункт для вывоза жителей трех районов Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

В Рыльске создали пункт для вывоза жителей трех районов Курской области

Пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов Курской области создан в Рыльске, сообщают власти региона. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:13

2024-08-09T15:13

2024-08-09T15:13

специальная военная операция на украине

курская область

россия

рыльск

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов Курской области создан в Рыльске, сообщают власти региона. "В Рыльске создан пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов. На данный момент несколько автобусов большого класса вместимости заполняются людьми. Другие автобусы подъезжают по мере необходимости", - сообщается в Telegram-канале правительства Курской области. Как уточняется, желающим покинуть территорию приграничных районов необходимо обратиться в сельские советы или в районные администрации, либо позвонить по номеру 112. "Всех, кто нуждается в помощи, поселят в пунктах временного размещения", - заверили власти. В Курской области примут дополнительные меры по организации безопасности людей при вывозе из опасной зоны, сообщил ранее врио губернатора Алексей Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. СК РФ завел дела по ряду статей Уголовного кодекса, включая теракт, убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

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курская область, россия, рыльск, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)