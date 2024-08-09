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В Рыльске создали пункт для вывоза жителей трех районов Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/punkt-1965213081.html
В Рыльске создали пункт для вывоза жителей трех районов Курской области
В Рыльске создали пункт для вывоза жителей трех районов Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
В Рыльске создали пункт для вывоза жителей трех районов Курской области
Пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов Курской области создан в Рыльске, сообщают власти региона. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:13
2024-08-09T15:13
специальная военная операция на украине
курская область
россия
рыльск
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов Курской области создан в Рыльске, сообщают власти региона. "В Рыльске создан пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов. На данный момент несколько автобусов большого класса вместимости заполняются людьми. Другие автобусы подъезжают по мере необходимости", - сообщается в Telegram-канале правительства Курской области. Как уточняется, желающим покинуть территорию приграничных районов необходимо обратиться в сельские советы или в районные администрации, либо позвонить по номеру 112. "Всех, кто нуждается в помощи, поселят в пунктах временного размещения", - заверили власти. В Курской области примут дополнительные меры по организации безопасности людей при вывозе из опасной зоны, сообщил ранее врио губернатора Алексей Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. СК РФ завел дела по ряду статей Уголовного кодекса, включая теракт, убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
https://ria.ru/20240809/rikhter-1965194376.html
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курская область, россия, рыльск, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Рыльск, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Рыльске создали пункт для вывоза жителей трех районов Курской области

В Рыльске создали пункт для вывоза жителей трех районов курского приграничья

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов Курской области создан в Рыльске, сообщают власти региона.
«
"В Рыльске создан пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов. На данный момент несколько автобусов большого класса вместимости заполняются людьми. Другие автобусы подъезжают по мере необходимости", - сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.
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8 августа, 11:40
Как уточняется, желающим покинуть территорию приграничных районов необходимо обратиться в сельские советы или в районные администрации, либо позвонить по номеру 112.
«
"Всех, кто нуждается в помощи, поселят в пунктах временного размещения", - заверили власти.
В Курской области примут дополнительные меры по организации безопасности людей при вывозе из опасной зоны, сообщил ранее врио губернатора Алексей Смирнов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. СК РФ завел дела по ряду статей Уголовного кодекса, включая теракт, убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияРыльскАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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