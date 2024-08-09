В Курской области работают психологи Центра экстренной помощи МЧС
МЧС направило в Курскую область специалистов Центра психологической помощи
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России работают в Курской области, они оказывают сопровождение гражданам в ПВР и медучреждениях, сообщило ведомство в Telegram-канале.
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"В Курской области работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они оказывают необходимое сопровождение гражданам в пунктах временного размещения и медучреждениях. Высокий уровень подготовки специалистов позволяет установить контакт со всеми, оказать моральную и психологическую поддержку", - говорится в сообщении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курскойобласти, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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