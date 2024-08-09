https://ria.ru/20240809/promyshlennost-1965273281.html

Темпы роста промышленности МО выросли за год на 21%

Темпы роста промышленности МО выросли за год на 21% - РИА Новости, 09.08.2024

Темпы роста промышленности МО выросли за год на 21%

По итогам полугодия объем отгрузки товаров и услуг Московской области превысил три триллиона рублей. Активный рост показала сфера автотранспортных средств. Об... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:35

2024-08-09T18:35

2024-08-09T18:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965270209_0:174:3077:1904_1920x0_80_0_0_d4448eac880fcd8982420f2e7a51c3c3.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. По итогам полугодия объем отгрузки товаров и услуг Московской области превысил три триллиона рублей. Активный рост показала сфера автотранспортных средств. Об этом сообщил 360.ru.Заместитель председателя правительства, глава мининвеста Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что предприятия региона быстро наращивают объемы отгрузки."По итогам первого полугодия 2024 года общая сумма по этому показателю превысила три триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 21,7%. На долю обрабатывающего сектора в общем объеме отгрузки в первые шесть месяцев этого года пришлось 89%", – рассказала она.Зиновьева добавила, что объем отгрузки в сфере автотранспортных средств вырос почти в два раза и составил 99,8%. Показатели в секторе производства изделий из металла увеличились на 53%, машин и оборудования – на 44,3%.Промышленность региона по итогам полугодия показала рост на 12,2%, обрабатывающий сектор – на 12,7%.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)