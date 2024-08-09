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Темпы роста промышленности МО выросли за год на 21% - РИА Новости, 09.08.2024
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Новости Подмосковья
 
18:35 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/promyshlennost-1965273281.html
Темпы роста промышленности МО выросли за год на 21%
Темпы роста промышленности МО выросли за год на 21% - РИА Новости, 09.08.2024
Темпы роста промышленности МО выросли за год на 21%
По итогам полугодия объем отгрузки товаров и услуг Московской области превысил три триллиона рублей. Активный рост показала сфера автотранспортных средств. Об... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:35
2024-08-09T18:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. По итогам полугодия объем отгрузки товаров и услуг Московской области превысил три триллиона рублей. Активный рост показала сфера автотранспортных средств. Об этом сообщил 360.ru.Заместитель председателя правительства, глава мининвеста Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что предприятия региона быстро наращивают объемы отгрузки."По итогам первого полугодия 2024 года общая сумма по этому показателю превысила три триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 21,7%. На долю обрабатывающего сектора в общем объеме отгрузки в первые шесть месяцев этого года пришлось 89%", – рассказала она.Зиновьева добавила, что объем отгрузки в сфере автотранспортных средств вырос почти в два раза и составил 99,8%. Показатели в секторе производства изделий из металла увеличились на 53%, машин и оборудования – на 44,3%.Промышленность региона по итогам полугодия показала рост на 12,2%, обрабатывающий сектор – на 12,7%.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Темпы роста промышленности МО выросли за год на 21%

© Медиасток ПодмосковьяМашиностроительный завод "Тонар" в Орехово-Зуевском округе
Машиностроительный завод Тонар в Орехово-Зуевском округе - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 9 авг РИА Новости. По итогам полугодия объем отгрузки товаров и услуг Московской области превысил три триллиона рублей. Активный рост показала сфера автотранспортных средств. Об этом сообщил 360.ru.
Заместитель председателя правительства, глава мининвеста Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что предприятия региона быстро наращивают объемы отгрузки.
"По итогам первого полугодия 2024 года общая сумма по этому показателю превысила три триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 21,7%. На долю обрабатывающего сектора в общем объеме отгрузки в первые шесть месяцев этого года пришлось 89%", – рассказала она.
Зиновьева добавила, что объем отгрузки в сфере автотранспортных средств вырос почти в два раза и составил 99,8%. Показатели в секторе производства изделий из металла увеличились на 53%, машин и оборудования – на 44,3%.
Промышленность региона по итогам полугодия показала рост на 12,2%, обрабатывающий сектор – на 12,7%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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