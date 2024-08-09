Дома на колесах будут производить в Кировской области
© iStock.com / thomasmalesАвтомобиль с прицепленным автодомом
© iStock.com / thomasmales
Автомобиль с прицепленным автодомом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Автодома будут делать в Кировской области, инвестору предоставлен земельный участок для создания производства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Площадка для реализации инвестиционного проекта "Строительство промышленного парка по производству автомобильных домов и двухосных прицепов" готовится в городе Сосновке Вятскополянского района.
"Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал распоряжение о предоставлении земельного участка под размещение производства. Автодома от вятского производителя будут оборудованы всеми удобствами для временного проживания: спальными местами, душевой кабиной, кухней, системой отопления", - говорится в сообщении.
Инвестпроект находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Кировской области (подведомственное учреждение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области).
"Год 650-летия областной столицы – города Кирова – должен стать стартом для перезагрузки всего региона, по всем направлениям. Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий для этого. Тем более в промышленности, которая укрепляет наш технологический суверенитет, создает рабочие места, обеспечивает налоговые отчисления в бюджет", – приводятся в сообщении слова Соколова.