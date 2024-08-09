https://ria.ru/20240809/proizvodstvo-1965154775.html

Дома на колесах будут производить в Кировской области

Дома на колесах будут производить в Кировской области - РИА Новости, 09.08.2024

Дома на колесах будут производить в Кировской области

Автодома будут делать в Кировской области, инвестору предоставлен земельный участок для создания производства, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:45

2024-08-09T12:45

2024-08-09T12:45

кировская область

вятскополянский район

александр соколов

производство

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Автодома будут делать в Кировской области, инвестору предоставлен земельный участок для создания производства, сообщает пресс-служба правительства региона. Площадка для реализации инвестиционного проекта "Строительство промышленного парка по производству автомобильных домов и двухосных прицепов" готовится в городе Сосновке Вятскополянского района. "Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал распоряжение о предоставлении земельного участка под размещение производства. Автодома от вятского производителя будут оборудованы всеми удобствами для временного проживания: спальными местами, душевой кабиной, кухней, системой отопления", - говорится в сообщении. Инвестпроект находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Кировской области (подведомственное учреждение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области). "Год 650-летия областной столицы – города Кирова – должен стать стартом для перезагрузки всего региона, по всем направлениям. Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий для этого. Тем более в промышленности, которая укрепляет наш технологический суверенитет, создает рабочие места, обеспечивает налоговые отчисления в бюджет", – приводятся в сообщении слова Соколова.

https://ria.ru/20240730/marshrut-1962935077.html

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вятскополянский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вятскополянский район, александр соколов, производство