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Дома на колесах будут производить в Кировской области - РИА Новости, 09.08.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:45 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/proizvodstvo-1965154775.html
Дома на колесах будут производить в Кировской области
Дома на колесах будут производить в Кировской области - РИА Новости, 09.08.2024
Дома на колесах будут производить в Кировской области
Автодома будут делать в Кировской области, инвестору предоставлен земельный участок для создания производства, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:45
2024-08-09T12:45
кировская область
вятскополянский район
александр соколов
производство
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Автодома будут делать в Кировской области, инвестору предоставлен земельный участок для создания производства, сообщает пресс-служба правительства региона. Площадка для реализации инвестиционного проекта "Строительство промышленного парка по производству автомобильных домов и двухосных прицепов" готовится в городе Сосновке Вятскополянского района. "Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал распоряжение о предоставлении земельного участка под размещение производства. Автодома от вятского производителя будут оборудованы всеми удобствами для временного проживания: спальными местами, душевой кабиной, кухней, системой отопления", - говорится в сообщении. Инвестпроект находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Кировской области (подведомственное учреждение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области). "Год 650-летия областной столицы – города Кирова – должен стать стартом для перезагрузки всего региона, по всем направлениям. Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий для этого. Тем более в промышленности, которая укрепляет наш технологический суверенитет, создает рабочие места, обеспечивает налоговые отчисления в бюджет", – приводятся в сообщении слова Соколова.
https://ria.ru/20240730/marshrut-1962935077.html
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вятскополянский район, александр соколов, производство
Кировская область, Вятскополянский район, Александр Соколов, Производство

Дома на колесах будут производить в Кировской области

© iStock.com / thomasmalesАвтомобиль с прицепленным автодомом
Автомобиль с прицепленным автодомом - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / thomasmales
Автомобиль с прицепленным автодомом
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Автодома будут делать в Кировской области, инвестору предоставлен земельный участок для создания производства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Площадка для реализации инвестиционного проекта "Строительство промышленного парка по производству автомобильных домов и двухосных прицепов" готовится в городе Сосновке Вятскополянского района.
Туристический маршрут Ворота русского Севера откроют к 650-летию Кирова - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
30 июля, 14:44
"Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал распоряжение о предоставлении земельного участка под размещение производства. Автодома от вятского производителя будут оборудованы всеми удобствами для временного проживания: спальными местами, душевой кабиной, кухней, системой отопления", - говорится в сообщении.
Инвестпроект находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Кировской области (подведомственное учреждение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области).
"Год 650-летия областной столицы – города Кирова – должен стать стартом для перезагрузки всего региона, по всем направлениям. Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий для этого. Тем более в промышленности, которая укрепляет наш технологический суверенитет, создает рабочие места, обеспечивает налоговые отчисления в бюджет", – приводятся в сообщении слова Соколова.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Кировские предприятия начали выпускать детали для фармкомпании "Нанолек"
18 июля, 16:28
 
Кировская областьВятскополянский районАлександр СоколовПроизводство
 
 
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