Ульяновская область отправила десять тонн гумпомощи курскому приграничью
Жители Ульяновской области отправили 10 тонн гумпомощи курскому приграничью
© Фото : Алексей Русских/TelegramПредприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024
Предприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024
САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Предприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«
"Десять тонн гуманитарной помощи отправили сегодня для жителей Курской области. Собрали в рекордно короткие сроки предметы первой необходимости. Это продукты, детское питание, постельные принадлежности, средства гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, медикаменты и многое другое", - написал Русских.
Губернатор отметил, что к сбору подключились сотрудники предприятий, предприниматели, активисты общественных организаций и национально-культурных автономий, медицинские организации, а также жители муниципалитетов региона.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской области развернули 21 ПВР
8 августа, 11:40