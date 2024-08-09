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Ульяновская область отправила десять тонн гумпомощи курскому приграничью

Ульяновская область отправила десять тонн гумпомощи курскому приграничью - РИА Новости, 09.08.2024

Ульяновская область отправила десять тонн гумпомощи курскому приграничью

Предприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:33

2024-08-09T17:33

2024-08-09T17:40

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курская область

россия

ульяновская область

алексей русских

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Предприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. "Десять тонн гуманитарной помощи отправили сегодня для жителей Курской области. Собрали в рекордно короткие сроки предметы первой необходимости. Это продукты, детское питание, постельные принадлежности, средства гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, медикаменты и многое другое", - написал Русских. Губернатор отметил, что к сбору подключились сотрудники предприятий, предприниматели, активисты общественных организаций и национально-культурных автономий, медицинские организации, а также жители муниципалитетов региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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здоровье - общество, курская область, россия, ульяновская область, алексей русских, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины