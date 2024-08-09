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Ульяновская область отправила десять тонн гумпомощи курскому приграничью - РИА Новости, 09.08.2024
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17:33 09.08.2024 (обновлено: 17:40 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/predprinimateli-1965255554.html
Ульяновская область отправила десять тонн гумпомощи курскому приграничью
Ульяновская область отправила десять тонн гумпомощи курскому приграничью - РИА Новости, 09.08.2024
Ульяновская область отправила десять тонн гумпомощи курскому приграничью
Предприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:33
2024-08-09T17:40
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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Предприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. "Десять тонн гуманитарной помощи отправили сегодня для жителей Курской области. Собрали в рекордно короткие сроки предметы первой необходимости. Это продукты, детское питание, постельные принадлежности, средства гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, медикаменты и многое другое", - написал Русских. Губернатор отметил, что к сбору подключились сотрудники предприятий, предприниматели, активисты общественных организаций и национально-культурных автономий, медицинские организации, а также жители муниципалитетов региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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здоровье - общество, курская область, россия, ульяновская область, алексей русских, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Ульяновская область, Алексей Русских, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Ульяновская область отправила десять тонн гумпомощи курскому приграничью

Жители Ульяновской области отправили 10 тонн гумпомощи курскому приграничью

© Фото : Алексей Русских/TelegramПредприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024
Предприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Алексей Русских/Telegram
Предприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024
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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Предприниматели, общественники и активисты из Ульяновской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«
"Десять тонн гуманитарной помощи отправили сегодня для жителей Курской области. Собрали в рекордно короткие сроки предметы первой необходимости. Это продукты, детское питание, постельные принадлежности, средства гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, медикаменты и многое другое", - написал Русских.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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8 августа, 08:00
Губернатор отметил, что к сбору подключились сотрудники предприятий, предприниматели, активисты общественных организаций и национально-культурных автономий, медицинские организации, а также жители муниципалитетов региона.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Здоровье - ОбществоКурская областьРоссияУльяновская областьАлексей РусскихВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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