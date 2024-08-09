https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html

Бывшее правительство Польши заподозрили в растрате

Бывшее правительство Польши заподозрили в растрате - РИА Новости, 09.08.2024

Бывшее правительство Польши заподозрили в растрате

Предыдущее правительство Польши подозревают в незаконной трате 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов), заявил премьер-министр республики Дональд... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:04

2024-08-09T17:04

2024-08-09T18:15

в мире

польша

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 9 авг — РИА Новости. Предыдущее правительство Польши подозревают в незаконной трате 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов), заявил премьер-министр республики Дональд Туск. "Мы имеем дело с беспрецедентным, невиданным ранее механизмом использования государства и власти в своих интересах или в интересах политической партии. С февраля ведется расследование на 90 предприятиях, которые принадлежат 17 ведомствам. Над этими делами каждый день работают около 200 контролеров", — рассказал он. Он добавил, что общая сумма потраченных государственных средств, которую "посчитали подозрительной", поскольку "есть поводы предполагать, что эти деньги потрачены с нарушением закона или во вред государственным интересам", к настоящему моменту достигла 100 миллиардов злотых. По словам премьера, в прокуратуру уже подано более 60 заявлений из-за незаконного использования государственных средств. Во время пресс-конференции главы трех министерств — Минюста, Минфина и Министерства внутренних дел и администрации — подписали межведомственное соглашение о координации действий подчиненных им служб. Как объяснил Туск, соглашение касается "действий, направленных на поиск, изъятие и возвращение государственного имущества". Премьер рассказал, что главы ведомств сами обратились к нему с просьбой организовать подписание этого соглашения, чтобы "бороться с замкнутой системой, которая строилась с 2016 года и последствия которой ощущаются по сей день". "Координация между этими ведомствами необходима для того, чтобы мы эффективно и как можно быстрее возвращали эти гигантские суммы, в отношении которых у нас есть доказательства или убеждение, что они были потрачены некорректно и незаконно, в ущерб общественным интересам или просто присвоены", — сказал политик.Премьер отметил, что десяткам бывших чиновников уже предъявлены обвинения. Он уточнил, что это "62 человека из элиты предыдущей власти". По его словам, в истории Польши еще не было аналогичной ситуации, причем "не только после 1989 года". "А это только начало", — сказал политик.Туск уточнил, что только в рамках уголовных дел против этих обвиняемых сумма, которую они должны вернуть, составляет пять миллиардов злотых (около 1,25 миллиарда долларов).Также глава действующего правительства проинформировал, что в 2023-м различным фондам, ассоциациям и религиозным объединениям, связанным с правившей тогда партией "Право и справедливость", канцелярией премьера было предоставлено 524 целевых гранта на общую сумму 370 миллионов злотых (около 93 миллионов долларов). При этом большинство упомянутых грантов предоставили без какого-либо конкурса.Премьер также рассказал, что некоторые польские чиновники незаконно обеспечивали себя жильем за счет ведомств, которыми они руководили."Центральное антикоррупционное бюро (CBA) купило квартиру в Варшаве за миллион 250 тысяч злотых (около 313 тысяч долларов. — Прим. ред.) из средств оперативного фонда. Эту квартиру, по информации, которую я получил, предыдущий глава CBA использовал исключительно в личных целях: проживал там. Бывший глава Агентства внутренней безопасности получил право проживания в служебной квартире без связи срока проживания со сроком исполнения служебных обязанностей. Это произошло за две недели до его увольнения", — сказал Туск.В октябре прошлого года в Польше прошли парламентские выборы по результатам которых политическая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского потеряла полномочия. К власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который находился в оппозиции на протяжении восьми лет.

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https://ria.ru/20240805/ministr-1964111948.html

https://ria.ru/20230517/osuzhdennye_glavy_gosudarstv-1872359836.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость