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На Кубани потушили лесной пожар на площади восемь тысяч "квадратов"

На Кубани потушили лесной пожар на площади восемь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.08.2024

На Кубани потушили лесной пожар на площади восемь тысяч "квадратов"

Спасатели потушили пожар в Горячеключевском лесничестве на Кубани, площадь возгорания достигала 0,8 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:03

2024-08-09T19:03

2024-08-09T19:09

происшествия

россия

природные пожары в россии

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в Горячеключевском лесничестве на Кубани, площадь возгорания достигала 0,8 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр. Уточняется, что на территории Горячеключевского лесничества загорелась сухая трава. Спасатели локализовали лесной пожар на площади около 0,8 гектара. "Сотрудникам лесопожарного центра удалось ликвидировать лесной пожар на примерной площади 0,8 гектара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240807/jakutija-1964689324.html

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происшествия, россия, природные пожары в россии, краснодарский край