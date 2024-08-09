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На Кубани потушили лесной пожар на площади восемь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.08.2024
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19:03 09.08.2024 (обновлено: 19:09 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/pozhar-1965277883.html
На Кубани потушили лесной пожар на площади восемь тысяч "квадратов"
На Кубани потушили лесной пожар на площади восемь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.08.2024
На Кубани потушили лесной пожар на площади восемь тысяч "квадратов"
Спасатели потушили пожар в Горячеключевском лесничестве на Кубани, площадь возгорания достигала 0,8 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:03
2024-08-09T19:09
происшествия
россия
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в Горячеключевском лесничестве на Кубани, площадь возгорания достигала 0,8 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр. Уточняется, что на территории Горячеключевского лесничества загорелась сухая трава. Спасатели локализовали лесной пожар на площади около 0,8 гектара. "Сотрудникам лесопожарного центра удалось ликвидировать лесной пожар на примерной площади 0,8 гектара", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, природные пожары в россии, краснодарский край
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, Краснодарский край
На Кубани потушили лесной пожар на площади восемь тысяч "квадратов"

В кубанском Горячеключевском лесничестве потушили пожар на 8 кв метрах

© Фото : ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"/ВКонтактеЛесной пожар в Горячеключевском лесничестве на Кубани. 9 августа 2024
Лесной пожар в Горячеключевском лесничестве на Кубани. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"/ВКонтакте
Лесной пожар в Горячеключевском лесничестве на Кубани. 9 августа 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в Горячеключевском лесничестве на Кубани, площадь возгорания достигала 0,8 гектара, сообщил краевой лесопожарный центр.
Уточняется, что на территории Горячеключевского лесничества загорелась сухая трава. Спасатели локализовали лесной пожар на площади около 0,8 гектара.
"Сотрудникам лесопожарного центра удалось ликвидировать лесной пожар на примерной площади 0,8 гектара", - говорится в сообщении.
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