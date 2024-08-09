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В Липецкой области выставят посты для охраны домов и имущества
В Липецкой области выставят посты для охраны домов и имущества - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области выставят посты для охраны домов и имущества
Посты для охраны домов и имущества выставляются в эвакуируемых населенных пунктах Липецкой области, движение транспорта ограничено, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:52
2024-08-09T05:52
2024-08-09T05:52
происшествия
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Посты для охраны домов и имущества выставляются в эвакуируемых населенных пунктах Липецкой области, движение транспорта ограничено, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ночью в пятницу. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, на месте происшествия работают все экстренные службы. Также при падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, есть нарушения электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности. "В эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции, движение транспорта ограничено", - написал Артамонов.
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происшествия, липецкая область, липецк, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
В Липецкой области выставят посты для охраны домов и имущества
Посты для охраны домов выставляются в липецких эвакуируемых населенных пунктах