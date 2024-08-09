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Морской порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов - РИА Новости, 09.08.2024
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20:10 09.08.2024 (обновлено: 21:27 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/port-1965288929.html
Морской порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов
Морской порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов - РИА Новости, 09.08.2024
Морской порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов
Морской порт Витино в Мурманской области будет закрыт для оказания услуг и захода иностранных судов, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:10
2024-08-09T21:27
мурманская область
россия
правительство рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Морской порт Витино в Мурманской области будет закрыт для оказания услуг и захода иностранных судов, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов."Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морской порт Витино (Мурманская область)", - говорится в документе.
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мурманская область, россия, правительство рф
Мурманская область, Россия, Правительство РФ
Морской порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов

Морской порт Витино будет закрыт для оказания услуг и захода иностранных судов

© iStock.com / IgnatievМорской порт
Морской порт - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / Ignatiev
Морской порт. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Морской порт Витино в Мурманской области будет закрыт для оказания услуг и захода иностранных судов, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морской порт Витино (Мурманская область)", - говорится в документе.
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