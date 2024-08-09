https://ria.ru/20240809/port-1965288929.html

Морской порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов

Морской порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов - РИА Новости, 09.08.2024

Морской порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов

Морской порт Витино в Мурманской области будет закрыт для оказания услуг и захода иностранных судов, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:10

2024-08-09T20:10

2024-08-09T21:27

мурманская область

россия

правительство рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Морской порт Витино в Мурманской области будет закрыт для оказания услуг и захода иностранных судов, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов."Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морской порт Витино (Мурманская область)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240718/britanija-1960549876.html

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мурманская область, россия, правительство рф