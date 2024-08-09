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В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене - РИА Новости, 09.08.2024
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22:10 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965305785.html
В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене
В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене - РИА Новости, 09.08.2024
В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене
Общая сумма военной помощи Украине со стороны США за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысила 56,2 миллиарда долларов, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:10
2024-08-09T22:10
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Общая сумма военной помощи Украине со стороны США за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысила 56,2 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "С начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 56,2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности", - указано в заявлении. Отмечается, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года Вашингтон выделил Киеву порядка 55,6 миллиарда долларов. В пятницу США выделили новый пакет военной помощи Украине объемом 125 миллионов долларов. Согласно номенклатуре передаваемых вооружений, в него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, Космос - РИА Наука, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене

Пентагон: общая сумма военной помощи Украине при Байдене превысила $56,2 млрд

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20
152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Общая сумма военной помощи Украине со стороны США за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысила 56,2 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
«
"С начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 56,2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности", - указано в заявлении.
Отмечается, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года Вашингтон выделил Киеву порядка 55,6 миллиарда долларов.
В пятницу США выделили новый пакет военной помощи Украине объемом 125 миллионов долларов. Согласно номенклатуре передаваемых вооружений, в него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Вчера, 21:04
 
В миреКосмос - РИА НаукаУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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