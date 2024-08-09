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В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене

В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене - РИА Новости, 09.08.2024

В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене

Общая сумма военной помощи Украине со стороны США за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысила 56,2 миллиарда долларов, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T22:10

2024-08-09T22:10

2024-08-09T22:10

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Общая сумма военной помощи Украине со стороны США за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысила 56,2 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "С начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 56,2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности", - указано в заявлении. Отмечается, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года Вашингтон выделил Киеву порядка 55,6 миллиарда долларов. В пятницу США выделили новый пакет военной помощи Украине объемом 125 миллионов долларов. Согласно номенклатуре передаваемых вооружений, в него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240809/pentagon-1965297631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша