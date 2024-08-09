В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине со стороны США при Байдене
Пентагон: общая сумма военной помощи Украине при Байдене превысила $56,2 млрд
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152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Общая сумма военной помощи Украине со стороны США за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысила 56,2 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
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"С начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 56,2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности", - указано в заявлении.
В пятницу США выделили новый пакет военной помощи Украине объемом 125 миллионов долларов. Согласно номенклатуре передаваемых вооружений, в него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.