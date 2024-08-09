https://ria.ru/20240809/pomosch-1965245680.html

Жители и компании Верхневолжья участвуют в сборе гумгруза в Курскую область

Жители и компании Верхневолжья участвуют в сборе гумгруза в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

Жители и компании Верхневолжья участвуют в сборе гумгруза в Курскую область

Волонтерский штаб "Помощь Донбассу" в Твери продолжает сбор вещей и продуктов для гуманитарного груза в рамках социальной акции "Тверская область – Курску",... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:56

2024-08-09T16:56

2024-08-09T16:56

тверская область

тверь

курская область

гуманитарная помощь

игорь руденя

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Волонтерский штаб "Помощь Донбассу" в Твери продолжает сбор вещей и продуктов для гуманитарного груза в рамках социальной акции "Тверская область – Курску", участие принимают жители и предприятия области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Гумгруз формируется при поддержке правительства Тверской области, ГУ МЧС РФ по региону с участием жителей Верхневолжья, организаций и предпринимательского сообщества. Необходимую поддержку жителям Курской области, которая подверглась атакам киевского режима, поручил оказать губернатор Игорь Руденя. По поручению главы региона организована круглосуточная горячая линия для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье. 8 августа в Твери стартовал сбор необходимых жителям Курска вещей, которые будут направлены в регион 13 августа. "Сегодня второй день акции "Тверская область – Курску". За это время жители уже принесли множество вещей, необходимых тем, кто сейчас находится в сложной ситуации. Сбор продлится до понедельника включительно", —сообщила координатор волонтерского штаба Надежда Колышкова. Она добавила, что самые нужные на данный момент позиции – вещи для домашней аптечки: жаропонижающие, назальные капли и другие средства. "Очень нужны детская одежда, постельные принадлежности. При этом напоминаю, что принимаем только новые вещи. Кроме того, в гумгруз войдут продуктовые наборы, которые собрали предприятия области: это вода, крупы, консервы и другая продукция", - отметила Колышкова. Поддержать жителей курского региона может каждый. Сбор гумгруза ведется по адресу: Тверь, набережная Реки Лазурь 9 "а", строение 3 (рядом с павильоном "Армия России") 9 августа – с 15:00 до 19:00, 10 августа – с 12:00 до 18:00, 11 и 12 августа – с 12:00 до 15:00. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/linija-1965038954.html

https://ria.ru/20240731/podderzhka-1963210545.html

тверь

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, курская область, гуманитарная помощь, игорь руденя