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Ставрополье отправило гуманитарную помощь в Курскую область

Ставрополье отправило гуманитарную помощь в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

Ставрополье отправило гуманитарную помощь в Курскую область

Ставрополье отправило более 15 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от нападения ВСУ, сообщает губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:31

2024-08-09T15:31

2024-08-09T15:31

курская область

россия

владимир владимиров

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

общество

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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Ставрополье отправило более 15 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от нападения ВСУ, сообщает губернатор Владимир Владимиров. "Ставропольцы собрали более 15 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. Это продукты, вода, медикаменты, гигиенические принадлежности. Сегодня машина отправилась в путь. Завтра она должна прибыть на место", - говорится в сообщении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965167009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, владимир владимиров, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество