Ставрополье отправило гуманитарную помощь в Курскую область
Ставрополье отправило более 15 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ
Сотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Ставрополье отправило более 15 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от нападения ВСУ, сообщает губернатор Владимир Владимиров.
"Ставропольцы собрали более 15 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. Это продукты, вода, медикаменты, гигиенические принадлежности. Сегодня машина отправилась в путь. Завтра она должна прибыть на место", - говорится в сообщении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской области развернули 21 ПВР
8 августа, 11:40