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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 09.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:02
2024-08-09T08:02
2024-08-09T08:02
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего своим центром на среднюю Волгу. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, на севере и востоке области возможны грозы. Днем в Москве плюс 21- 23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы. Барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются дожди и до 23 градусов тепла