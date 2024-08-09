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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 09.08.2024
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08:02 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/pogoda-1965101000.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 09.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:02
2024-08-09T08:02
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего своим центром на среднюю Волгу. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, на севере и востоке области возможны грозы. Днем в Москве плюс 21- 23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы. Барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются дожди и до 23 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего своим центром на среднюю Волгу. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, на севере и востоке области возможны грозы. Днем в Москве плюс 21- 23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он уточнил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы. Барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба.
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