https://ria.ru/20240809/pogoda-1965101000.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 09.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:02

2024-08-09T08:02

2024-08-09T08:02

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего своим центром на среднюю Волгу. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, на севере и востоке области возможны грозы. Днем в Москве плюс 21- 23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы. Барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода