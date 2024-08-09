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Более 3,8 тысячи аварийных деревьев убрали с территории подмосковных лесов - РИА Новости, 09.08.2024
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Новости Подмосковья
 
16:16 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/podmoskove-1965233808.html
Более 3,8 тысячи аварийных деревьев убрали с территории подмосковных лесов
Более 3,8 тысячи аварийных деревьев убрали с территории подмосковных лесов - РИА Новости, 09.08.2024
Более 3,8 тысячи аварийных деревьев убрали с территории подмосковных лесов
Территории подмосковных лесов очистили от 3836 аварийных деревьев с начала года, больше всего деревьев было убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:16
2024-08-09T16:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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деревья
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Территории подмосковных лесов очистили от 3836 аварийных деревьев с начала года, больше всего деревьев было убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского и Ступинского округов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов. "По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 3836 аварийных деревьев. Работы по рубке проводятся силами ГАУ МО "Центрлесхоз", подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков практически во всех подмосковных лесничествах", - отметил Агулов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. По данным ведомства, больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского - 588, Сергиево-Посадского - 461, Ступинского – 438, Истринского – 351 и Клинского - 291 лесничеств. В Комлесхозе напомнили, что дерево считается аварийным в том случае, когда оно имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб имуществу и здоровью граждан.
https://ria.ru/20240808/derevya-1965035066.html
https://ria.ru/20240807/podrostki--1964672617.html
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московская область (подмосковье), природа, деревья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), природа, Деревья

Более 3,8 тысячи аварийных деревьев убрали с территории подмосковных лесов

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Лес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Территории подмосковных лесов очистили от 3836 аварийных деревьев с начала года, больше всего деревьев было убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского и Ступинского округов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
"По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 3836 аварийных деревьев. Работы по рубке проводятся силами ГАУ МО "Центрлесхоз", подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков практически во всех подмосковных лесничествах", - отметил Агулов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
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По данным ведомства, больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского - 588, Сергиево-Посадского - 461, Ступинского – 438, Истринского – 351 и Клинского - 291 лесничеств.
В Комлесхозе напомнили, что дерево считается аварийным в том случае, когда оно имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб имуществу и здоровью граждан.
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