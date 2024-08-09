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В Подмосковье приступили к уборке урожая озимых культур
В Подмосковье приступили к уборке урожая озимых культур - РИА Новости, 09.08.2024
В Подмосковье приступили к уборке урожая озимых культур
Сельскохозяйственные предприятия Московской области приступили к уборке урожая озимых зерновых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:14
2024-08-09T14:14
2024-08-09T14:14
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Московской области приступили к уборке урожая озимых зерновых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Отмечается, что уборка началась в 36 округах. Общая площадь сева в этом году превышает 81 тысячу гектаров. Уже убрано больше половины – 45,5 тысячи гектаров, намолочено свыше 120 тысяч тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,8 центнера на гектар. По данным пресс-службы, первыми к уборке озимой пшеницы приступили хозяйства из следующих муниципалитетов: Луховицы (убрано 8,6 тысячи гектаров полей), Зарайск (убрано 5,9 тысячи гектаров), Серебряные Пруды (убрано 5,2 тысячи гектаров), Лотошино (3,1 тысячи гектаров). При этом самые большие площади уборки в Зарайске (16 тысяч гектаров), Луховицах – (11,7 тысячи гектаров), Серебряных Прудах – (11 тысяч гектаров), Ступине и Кашире (по 5 тысяч гектаров).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), луховицы, зарайск, пшеница
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Зарайск, Пшеница