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В Подмосковье проверить свое здоровье можно будет в 32 парках в выходные - РИА Новости, 09.08.2024
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Новости Подмосковья
 
13:59 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/podmoskove-1965183751.html
В Подмосковье проверить свое здоровье можно будет в 32 парках в выходные
В Подмосковье проверить свое здоровье можно будет в 32 парках в выходные - РИА Новости, 09.08.2024
В Подмосковье проверить свое здоровье можно будет в 32 парках в выходные
Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут проверить свое здоровье в 32 парках, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:59
2024-08-09T13:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лобня
кашира
алексей сапанюк
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут проверить свое здоровье в 32 парках, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Там отметили, что бригады врачей будут работать в Кашире, Лобне, Ногинске, Подольске, Чехове, Шатуре и парках других городских округов. "Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению. Именно поэтому важно следить за своим здоровьем и регулярно его проверять. Для удобства жителей мы проводим акцию "Проверь свое здоровье в парке" по выходным – формат, позволяющий совместить прогулку с близкими с заботой о себе", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что при необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
https://ria.ru/20240808/donory-1964912313.html
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московская область (подмосковье), лобня, кашира, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лобня, Кашира, Алексей Сапанюк

В Подмосковье проверить свое здоровье можно будет в 32 парках в выходные

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут проверить свое здоровье в 32 парках, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Там отметили, что бригады врачей будут работать в Кашире, Лобне, Ногинске, Подольске, Чехове, Шатуре и парках других городских округов.
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"Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению. Именно поэтому важно следить за своим здоровьем и регулярно его проверять. Для удобства жителей мы проводим акцию "Проверь свое здоровье в парке" по выходным – формат, позволяющий совместить прогулку с близкими с заботой о себе", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
В материале отмечается, что при необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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