https://ria.ru/20240809/podmoskove-1965183751.html

В Подмосковье проверить свое здоровье можно будет в 32 парках в выходные

В Подмосковье проверить свое здоровье можно будет в 32 парках в выходные - РИА Новости, 09.08.2024

В Подмосковье проверить свое здоровье можно будет в 32 парках в выходные

Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут проверить свое здоровье в 32 парках, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:59

2024-08-09T13:59

2024-08-09T13:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

лобня

кашира

алексей сапанюк

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут проверить свое здоровье в 32 парках, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Там отметили, что бригады врачей будут работать в Кашире, Лобне, Ногинске, Подольске, Чехове, Шатуре и парках других городских округов. "Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению. Именно поэтому важно следить за своим здоровьем и регулярно его проверять. Для удобства жителей мы проводим акцию "Проверь свое здоровье в парке" по выходным – формат, позволяющий совместить прогулку с близкими с заботой о себе", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что при необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

https://ria.ru/20240808/donory-1964912313.html

https://ria.ru/20240807/podmoskove-1964637677.html

московская область (подмосковье)

лобня

кашира

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лобня, кашира, алексей сапанюк